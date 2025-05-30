Ліхтенштейн на порозі найбільшої кризи з 2008 року через сотні трастів, повʼязаних з РФ

У Ліхтенштейні керівники масово залишають трасти, повʼязані з росіянами, через тиск США

Фото: Depositphotos

Ліхтенштейн, одна з найменших і найбагатших країн світу, розпочав перевірку сотень трастових фондів, пов’язаних із громадянами Росії, керівники яких масово відмовляються від управління через тиск із боку США. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

Ця ситуація поставила Ліхтенштейн перед найбільшою кризою з 2008 року, коли витік даних про клієнтів банку LGT викрив масове ухилення від сплати податків клієнтами з-за кордону.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України, Мінфін США почав активно накладати санкції, зокрема на трастові фонди в Ліхтенштейні.

Це змусило багатьох керівників фондів, побоюючись санкцій, масово йти зі своїх посад, що залишило фонди без управління і заморозило активи, зокрема елітну нерухомість і яхти.

Загалом йдеться про 475 фондів, з яких десятки або навіть сотні мають зв’язки з росіянами.

Частина з них належить або пов’язана з олігархами, які перебувають під санкціями, зокрема Володимиром Потаніним та Геннадієм Тимченком – наближеними до президента РФ Володимира Путіна.

Зазначається, що ця ситуація вказує на те, наскільки глибокими та непрозорими залишаються ділові зв'язки Росії з Європою через більш ніж три роки після початку повномасштабної війни в Україні.

За інформацією джерел агентства, новообраний уряд Ліхтенштейну намагається вирішити цю проблему.

Міністерство юстиції країни планує призначити нових керівників у 350 трастах. Ще 40 таких фондів було ліквідовано, а у 85 випадках не вдалося знайти нових керівників або ліквідаторів.

Влада країни також розглядає централізацію управління фондами й посилення державного контролю над цим сектором. Жодні активи, як запевняють в уряді, не будуть передані особам, які перебувають під санкціями.

Фінансовий сектор, зокрема трастові фонди, є основою економіки Ліхтенштейну – країни з населенням близько 40 000 людей.

У минулому Ліхтенштейн було відоме як місце, де багатії з усього світу приховували свої статки. Однак останні роки країна намагається змінити цей імідж, вступивши до МВФ і запровадивши прозоріші фінансові правила.