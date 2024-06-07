Лише 8% німецьких компаній в Україні збираються згортати інвестиції — опитування
Більшість німецьких компаній на українському ринку планують нові інвестиції й лише 8% мають намір згортати вкладення. Про це свідчать результати опитування Німецько-української зовнішньоторговельної палати (AHK Ukraine) за участю консалтингової компанії KPMG, пише DW.
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З опитаних 142 компаній близько 42% очікують на покращення економічної ситуації в Україні протягом найближчого року. 48% вважають, що ситуація в Україні не зміниться, решта 10% побоюються, що вона погіршиться.
В оцінці ділового клімату в Україні думки компаній розділилися: 24% назвали його добрим, стільки ж – поганим, більш ніж половина (52%) – "ні добрим, ні поганим".
Кожна друга опитана компанія розцінює доступ до українського ринку як шанс для свого бізнесу.
"Україна — одна з найбільших країн у Європі, там є кваліфіковані кадри. Освіта у сфері природничих та технічних наук завжди була гарною. До того ж тут родючий ґрунт, і, з погляду логістики, становище країни вигідне для Європи", — прокоментував голова AHK Ukraine Райнер Перау.
З погляду довгострокових інвестицій, найсерйознішим викликом більшість опитаних (53%) вважають війну Росії проти України. 38% компаній зазначили, що побоюються за безпеку своїх працівників. Для 31% корупція посідає третє місце у переліку перешкод для ведення бізнесу в Україні.
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