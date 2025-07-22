Нові санкції ЄС можуть забрати в Росії кожен пʼятий рубль нафтогазових доходів – прогноз

Через встановлену Євросоюзом стелю на нафту Росія щороку втрачатиме до 1,5 трлн рублів

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Нові санкції Європейського Союзу, зокрема "гнучка" стеля цін на російську нафту, можуть серйозно вдарити по російському бюджету. Про це свідчить прогноз казахстанської брокерської компанії Freedom Finance Global, пише The Moscow Times.

За прогнозом, Росія щороку втрачатиме до 1,5 трлн рублів ($19 млрд), що становить майже 20% усіх запланованих нафтогазових доходів.

Новий "гнучкий" ціновий ліміт передбачає, що ціна російської нафти для експорту буде на 15% нижчою за середньоринкову. Це суттєво зменшить надходження від податків на нафту й газ, зазначають аналітики.

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У 2025 році Мінфін РФ планував зібрати 8,9 трлн рублів ($110 млрд) нафтогазових доходів.

"Ризики посилюються тим, що країна, як і раніше, сильно залежить від сировинних доходів, а більша частина нафти експортується до держав, де стелю може бути застосовано через обмеження доступу до страхування, логістики та фінансових розрахунків", – додають у Freedom Finance.

Раніше, з кінця 2022 року, ліміт на ціну російської нафти становив $60 за барель. Нове обмеження, затверджене Єврокомісією, знижено до $47,6.

У червні російську нафту Urals продавали за середньою ціною у $59,8, але після нових санкцій вона може впасти до $45.