У Мінфіні сподіваються на схвалення програми МВФ "впродовж кількох тижнів"

Юрій Буца заявив, що навіть у випадку перемир'я фінансовий тиск на державні фінанси України не зникне

Юрій Буца, урядовий уповноважений з управління держборгом (Фото: пресслужба Мінфіну)

Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца сподівається на схвалення нової кредитної програми Міжнародного валютного фонду "впродовж кількох тижнів". Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

"Я очікую цього впродовж кількох тижнів. З огляду термінів лютий усе ще виглядає реалістично", – сказав він.

Коментуючи розмови про можливе припинення вогню за посередництва США, Буца закликав до обережності. "Ми повинні планувати все дуже зважено й не можемо надто оптимістично реагувати на інформаційний фон", – пояснив він, додавши, що навіть у разі перемир’я фінансовий тиск не зникне.

За його словами, Україні все одно доведеться утримувати сильну та численну армію й продовжувати переозброєння.

Буца також наголосив, що після завершення війни Україна навряд чи поспішатиме з новими запозиченнями на міжнародних ринках. Натомість держава робитиме ставку на пільгове фінансування та внутрішні запозичення у національній валюті, що дозволяє уникати валютних ризиків.

Оскільки програма МВФ базується на аналізі боргової стійкості, уряд має суттєві обмеження щодо надання державних гарантій. Через це Україна не зможе гарантувати зобов’язання державних компаній – як-от Укрзалізниця та Нафтогаз України – для реструктуризації їхніх боргів, сказав Буца.

"У нас дуже жорсткі обмеження щодо суверенних гарантій, бо це частина тієї ж моделі аналізу боргової стійкості. Тож ми фактично не можемо їх надавати, але здатні допомогти компаніям розробити повноцінні довгострокові бізнес-моделі", – пояснив він.

Одним із ключових напрямів цього року стане поступове пом'якшення запроваджених під час війни валютних обмежень. Наступним важливим кроком може стати дозвіл іноземним інвесторам виводити основну суму інвестицій у локальні валютні облігації.

Україна також співпрацює з європейським кліринговим гігантом Clearstream (що належить Deutsche Börse), щоб зробити ринок облігацій привабливішим, і прагне приєднатися до платіжної системи TARGET2, через яку щодня проходять операції на трильйони євро.

"У нас немає старої інфраструктури, за яку потрібно триматися, тому ми готові одразу будувати систему, що працює найкраще", – сказав Буца, додавши, що цього року уряд може почати пошук стратегічного партнера для реалізації проєкту.

Він також висловив сподівання на повернення України до індексів ринків, що розвиваються, зокрема до бенчмарку JPMorgan Chase GBI-EM, який залучає мільярди доларів інвестицій. Україна була представлена в ньому лише однією облігацією у березні 2022 року.

"Це, безумовно, частина нашої стратегії – ми хочемо повернутися. Наша мета – зробити українські облігації придатними для включення до індексів і перетворити внутрішній ринок на велике та стабільне джерело фінансування", – підсумував Буца.