Україна зобов’язалася виконати більше структурних маяків МВФ
Кількість структурних маяків за програмою розширеного фінансування МВФ для України збільшилася з 19 до 23 в оновленому Меморандумі за підсумками першого перегляду. Про це йдеться в оприлюдненому Фондом документі, повідомляє Укрінформ.
Збільшення кількості маяків було запропоноване українською стороною "для збереження макроекономічної та фінансової стабільності в умовах продовження війни, а також підтримки імпульсу реформ".
Зокрема Україна зобов’язалася до кінця вересня цього року ввести в дію статті Бюджетного кодексу, які дозволяють готувати середньостроковий бюджет, розробляти боргову стратегію та обмежувати ризики від гарантій.
До цього ж терміну потрібно розробити концептуальну записку щодо програми кредитування "5-7-9 відсотків". Документ має містити пропозиції для малих та середніх підприємств з поступовим скасуванням участі великих компаній, а також посилення моніторингу та забезпечення належних гарантій.
Ще один новий структурний маяк стосується підготовки короткострокового й довгострокового планів дій Мінфіну, податкової й митної служб щодо проведення реформ у ключових сферах. Дедлайн для виконання цієї вимоги визначений до кінця жовтня нинішнього року.
До цього ж терміну Україна зобов’язалася призначити наглядову раду Оператора ГТС.
Паралельно МВФ погодився посунути на місяць (до кінця липня) терміни виконання однієї з попередніх вимог – щодо ухвалення законопроєкту про податкові зміни та адміністрування, а також внести інші правки у попередній перелік маяків.
Водночас відзначається, що Україна уже виконала п’ять структурних орієнтирів, визначених на початку дії програми розширеного фінансування (EFF).
- У березні 2023 року Україна отримала від МВФ нову чотирирічну кредитну програму розширеного фінансування, а на початку квітня – перший транш розміром $2,7 млрд. Ще один транш на $900 млн Рада директорів МВФ погодила наприкінці червня.
- Умови нової кредитної програми містили 19 структурних маяків, які Україна зобов'язалася виконати протягом найближчих 15 місяців.
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