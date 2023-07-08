Україна зобов’язалася виконати більше структурних маяків МВФ

Кількість структурних маяків за програмою розширеного фінансування МВФ для України збільшилася з 19 до 23 в оновленому Меморандумі за підсумками першого перегляду. Про це йдеться в оприлюдненому Фондом документі, повідомляє Укрінформ.

Збільшення кількості маяків було запропоноване українською стороною "для збереження макроекономічної та фінансової стабільності в умовах продовження війни, а також підтримки імпульсу реформ".

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Зокрема Україна зобов’язалася до кінця вересня цього року ввести в дію статті Бюджетного кодексу, які дозволяють готувати середньостроковий бюджет, розробляти боргову стратегію та обмежувати ризики від гарантій.

До цього ж терміну потрібно розробити концептуальну записку щодо програми кредитування "5-7-9 відсотків". Документ має містити пропозиції для малих та середніх підприємств з поступовим скасуванням участі великих компаній, а також посилення моніторингу та забезпечення належних гарантій.

Ще один новий структурний маяк стосується підготовки короткострокового й довгострокового планів дій Мінфіну, податкової й митної служб щодо проведення реформ у ключових сферах. Дедлайн для виконання цієї вимоги визначений до кінця жовтня нинішнього року.

До цього ж терміну Україна зобов’язалася призначити наглядову раду Оператора ГТС.

Паралельно МВФ погодився посунути на місяць (до кінця липня) терміни виконання однієї з попередніх вимог – щодо ухвалення законопроєкту про податкові зміни та адміністрування, а також внести інші правки у попередній перелік маяків.

Водночас відзначається, що Україна уже виконала п’ять структурних орієнтирів, визначених на початку дії програми розширеного фінансування (EFF).