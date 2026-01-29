ЄС вніс Росію до чорного списку з відмивання грошей: рішення набуло чинності

У Європі посилять нагляд і перевірки всіх фінансових операцій, так чи інакше пов'язаних з Росією

Фото: EPA

Рішення про внесення Росії до "чорного списку" Європейського Союзу з відмивання коштів набуло чинності 29 січня – на двадцятий день з моменту публікації, оскільки не було скасовано Європарламентом чи Єврорадою.

Перед цим голова дипломатії ЄС Кая Каллас нагадала, що Євросоюз робить це, щоб ускладнити Росії фінансування війни з Україною.

"Я думаю, що будь-який спосіб чинити тиск на Росію, щоб змусити її вести реальні переговори, – це добре, і ми рухатимемося в цьому напрямку", – заявила європосадовиця.

Європейська комісія офіційно внесла Росію до списку країн з високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму 3 грудня 2025 року.

Цей захід зобов'яже фінансові установи посилити комплексну перевірку всіх транзакцій організацій і фізичних осіб із РФ і змусить банки, що ще не вжили заходів проти Росії, зробити це задля зниження ризиків.

Рішення ЄС також збільшує ризики, пов'язані зі співпрацею з РФ для третіх країн. Фінансові установи країн, що не входять до ЄС, таких як Китай, Індія й Об'єднані Арабські Емірати, ймовірно, будуть змушені скоротити таку співпрацю, щоб уникнути погіршення відносин з банками ЄС. Це збільшить вартість операцій з іноземними партнерами та продовжить терміни виконання.

Потрапляння РФ до чорного фінансового списку ЄС, як вважають експерти, найбільше вдарить по звичайних громадянах, особливо тих, хто живе в країнах Євросоюзу або регулярно користується європейською фінансовою системою.

Уже сьогодні росіянам масово закривають рахунки й відмовляють в обслуговуванні, формально посилаючись на внутрішню політику банків, але фактично на статус РФ як високоризикової юрисдикції.

Після внесення до чорного списку, банки проводитимуть поглиблену перевірку походження коштів, вимагатимуть додаткові документи, блокуватимуть операції до отримання пояснень. Швидкість транзакцій знизиться, а частина платежів автоматично відхилятиметься алгоритмами внутрішнього комплаєнсу.

Банки Центральної Азії, які сьогодні активно використовуються росіянами для переказів, теж опиняться під тиском: їм доведеться обирати між збереженням операцій з громадянами РФ і ризиком втратити кореспондентські рахунки в ЄС.

Зазвичай перелік Єврокомісії повторює список найбільшого у світі профільного об'єднання FATF (Financial Action Task Force). 2023 року воно призупинило членство Росії, але не внесло країну до сірого чи чорного списків, хоча на цьому наполягала Україна. Проти виступили Китай, Індія, Саудівська Аравія та ПАР.