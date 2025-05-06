Інвестиційна компанія ICU прогнозує на наступні два роки відносно стабільну гривню, зростання зовнішньої допомоги та зовнішні дисбаланси. Для більшості українців це звучить абстрактно.

Але зараз є "особисті фінансові консультанти", які можуть не лише переказати макроекономічний прогноз "людською" мовою, але й порадити, що робити типовій українській родині з двох батьків, які працюють, та однієї дитини шкільного віку.

Grok, Gemini та ChatGPT радять українцям пильно і проактивно управляти фінансами. Ретельне планування, оптимізація витрат та створення фінансової подушки безпеки допоможуть зберегти стабільність і, можливо, покращити добробут в умовах невизначеності. Результати аналізу трьох нейромереж зібрала та резюмувала LIGA.net.

Зарплати та інфляція

Прогноз зростання ВВП у 2025 році – лише 3%, що свідчить про повільне відновлення економіки. Безробіття знизиться до 12% (з 15% у 2024), тож ризик втрати роботи для двох батьків, що працюють, зменшиться.

Однак зростання зарплат буде обмеженим через слабкий попит на робочу силу. Інфляція сягне піка в 15% у 2-му кварталі 2025 року, але до кінця року сповільниться до 7-8%. Найбільше зростуть ціни на продукти харчування, комунальні послуги та транспорт (через інфляцію та девальвацію гривні). Витрати на дитину, зокрема на харчування та шкільне приладдя, також зростуть.

Що робити:

Вести сімейний бюджет, скорочувати необов’язкові витрати

Фіксувати ціни на послуги (інтернет, зв’язок) через довгострокові контракти.

Купувати гуртом або через механізм спільних закупівель разом з іншими родинами для економії.

Курс гривні та валютні ризики

Гривня залишатиметься стабільною у 2025 році, але до кінця року курс зросте з 41,6 грн/$ у травні до 43,5 грн/$. У 2026 році очікується послаблення до 48 грн/$. Це підвищить ціни на імпортні товари: електроніку, одяг, продукти та паливо. Для сімей, які витрачають значну частину бюджету на імпорт, це означатиме додаткове фінансове навантаження.

Що робити: