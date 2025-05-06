Свіжі овочі, валюта та знижки. Що рекомендує штучний інтелект типовій українській родині
Інвестиційна компанія ICU прогнозує на наступні два роки відносно стабільну гривню, зростання зовнішньої допомоги та зовнішні дисбаланси. Для більшості українців це звучить абстрактно.
Але зараз є "особисті фінансові консультанти", які можуть не лише переказати макроекономічний прогноз "людською" мовою, але й порадити, що робити типовій українській родині з двох батьків, які працюють, та однієї дитини шкільного віку.
Grok, Gemini та ChatGPT радять українцям пильно і проактивно управляти фінансами. Ретельне планування, оптимізація витрат та створення фінансової подушки безпеки допоможуть зберегти стабільність і, можливо, покращити добробут в умовах невизначеності. Результати аналізу трьох нейромереж зібрала та резюмувала LIGA.net.
Зарплати та інфляція
Прогноз зростання ВВП у 2025 році – лише 3%, що свідчить про повільне відновлення економіки. Безробіття знизиться до 12% (з 15% у 2024), тож ризик втрати роботи для двох батьків, що працюють, зменшиться.
Однак зростання зарплат буде обмеженим через слабкий попит на робочу силу. Інфляція сягне піка в 15% у 2-му кварталі 2025 року, але до кінця року сповільниться до 7-8%. Найбільше зростуть ціни на продукти харчування, комунальні послуги та транспорт (через інфляцію та девальвацію гривні). Витрати на дитину, зокрема на харчування та шкільне приладдя, також зростуть.
Що робити:
- Вести сімейний бюджет, скорочувати необов’язкові витрати
- Фіксувати ціни на послуги (інтернет, зв’язок) через довгострокові контракти.
- Купувати гуртом або через механізм спільних закупівель разом з іншими родинами для економії.
Курс гривні та валютні ризики
Гривня залишатиметься стабільною у 2025 році, але до кінця року курс зросте з 41,6 грн/$ у травні до 43,5 грн/$. У 2026 році очікується послаблення до 48 грн/$. Це підвищить ціни на імпортні товари: електроніку, одяг, продукти та паливо. Для сімей, які витрачають значну частину бюджету на імпорт, це означатиме додаткове фінансове навантаження.
Що робити: