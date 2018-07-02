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02.07.2018, 12:49

Валюту РФ назвали самой слабой на постсоветском пространстве

Валюту РФ назвали самой слабой на постсоветском пространстве

Украинская гривня стала самой сильной валютой на постсоветском пространстве

Впервые за пол-десятилетия российская валюта за первые шесть месяцев текущего года испытала самое сильное падение среди остальных постсоветских стран, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков агентства.

По подсчетам экспертов, рубль за последние полгода сократился более чем на 8% по отношению к доллару, что более чем в два раза превышает потерю любой другой валюты на постсоветском пространстве.

Главной причиной падения национальной валюты РФ называются американские санкции. Западные санкции негативно сказываются на отношениях Москвы с иностранными инвесторами, поэтому их внимание начинает смещаться в сторону других постсоветских стран, поясняет агентство.

В этом списке лидерами стали национальные валюты Украины, Грузии и Молдовы.

Фото - Bloomberg

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Теги: валюта, доллар, аналитики, рубль, рейтинг нацвалюты
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