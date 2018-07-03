Бермудские острова адаптируют законы под криптовалюты

Островитяне обновляют банковское законодательство для обслуживания блокчейн-компаний

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Руководство местного правительства на Бермудских островах объявило о планах внести поправки в закон о банковской деятельности в целях создания нового класса финансовых учреждений, которые будут оказывать услуги финтех и блокчейн-организациям.

Об этом сообщает Сointelegraph.

По причине того, что местные банки, обеспокоенные вопросами регулирования и потенциальными рисками, отказываются предоставлять банковские услуги компаниям нового типа,правительство острова провело с ними консультации в целях разработки обновленного варианта закона «О банковской деятельности».

Согласно пояснению к законопроекту, позиция банков "не может препятствовать выполнению наших обещаний в отношении экономического роста и успеха жителей Бермудских островов".