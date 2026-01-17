Bloomberg: Еврокомиссия готовит законопроект "сделано в ЕС"

Фото: EPA / RONALD WITTEK

Евросоюз намерен предложить ряд новых условий, чтобы обеспечить приоритет местных компаний. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на законопроект, который агентство назвало "сделано в Европе".

В январе Еврокомиссия планирует обнародовать новые правила, которые подчинят ключевые иностранные инвестиции на более 100 млн евро жестким условиям по обмену технологиями, найму местных работников и созданию совместных предприятий с европейскими компаниями.

"Сочетание высоких цен на энергоносители, необходимости масштабных инвестиций в декарбонизацию и недобросовестной глобальной конкуренции ставит энергоемкие отрасли промышленности в невыгодное положение с точки зрения конкуренции, и наблюдаются растущие признаки промышленного спада", – говорится в проекте.

Также документ предлагает жесткие новые правила для государств ЕС по госзакупкам: самая низкая цена больше не будет единственным критерием. Например, при покупке новых автобусов будет требоваться, чтобы они имели минимальный процент содержания европейского происхождения, с некоторыми исключениями для стран, которые имеют соглашение о свободной торговле с блоком.

Кроме этого, проект предусматривает создание "центров накопления запасов" для импортируемого критического сырья.