Евросоюз продлил на полгода все экономические санкции против России
Совет Европейского Союза в понедельник, 22 декабря, решил продлить на полгода – до 31 июля 2026 года – все экономические санкции против России. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
Первые экономические санкции против России были утверждены в 2014 году в ответ на оккупацию части территории Украины. Начиная с февраля 2022 года, когда началось полномасштабное российское вторжение, их значительно расширили.
Санкции предусматривают ограничения на торговлю, финансы, энергетику, технологии, товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши; запрет на импорт российской нефти; отключение российских банков от SWIFT; приостановление вещания пропагандистских российских медиа на территории Евросоюза.
"Пока незаконные действия Российской Федерации продолжают нарушать фундаментальные нормы международного права, в частности запрет на применение силы, уместно сохранять в силе все меры, введенные ЕС, и при необходимости принимать дополнительные меры", – говорится на сайте ЕС.
- Предыдущий 19-й пакет санкций против России Евросоюз официально принял в конце октября, следующий большой пакет ожидается в начале 2026 года – вероятно, в феврале.
