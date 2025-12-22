Евросоюз продлил на полгода все экономические санкции против России

Все европейские экономические санкции против России, которые вводились с 2014 года, продлены на шесть месяцев

Флаг Евросоюза (Фото: EPA / RONALD WITTEK)

Совет Европейского Союза в понедельник, 22 декабря, решил продлить на полгода – до 31 июля 2026 года – все экономические санкции против России. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

Первые экономические санкции против России были утверждены в 2014 году в ответ на оккупацию части территории Украины. Начиная с февраля 2022 года, когда началось полномасштабное российское вторжение, их значительно расширили.

Санкции предусматривают ограничения на торговлю, финансы, энергетику, технологии, товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши; запрет на импорт российской нефти; отключение российских банков от SWIFT; приостановление вещания пропагандистских российских медиа на территории Евросоюза.

"Пока незаконные действия Российской Федерации продолжают нарушать фундаментальные нормы международного права, в частности запрет на применение силы, уместно сохранять в силе все меры, введенные ЕС, и при необходимости принимать дополнительные меры", – говорится на сайте ЕС.