Правительство США второй раз за год приостановило работу: нет финансирования

Частичный шатдаун в Штатах произошел всего через 11 недель после окончания предыдущего

Фото: Depositphotos

Правительство США частично приостановило свою работу рано утром в субботу, 31 января, несмотря на то, что Сенат несколькими часами ранее принял соглашение о финансировании. Об этом собщает CNBC.

В полночь 31 января истек срок действия утвержденных Конгрессом ассигнований по законопроектам, финансирующим Государственный департамент, ряда министерств и ведомств Соединенных Штатов.

Сенат (верхняя палата Конгресса США) 71 голосом против 29 одобрил пакет из пяти законопроектов, а также временную меру, которая дает законодателям больше времени для урегулирования споров по поводу финансирования Министерства внутренней безопасности.

Однако Палата представителей (нижняя палата Конгресса) также должна проголосовать за утверждение окончательной версии соглашения, а ее возвращение в Вашингтон запланировано только на понедельник.

По данным телеканала, спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон надеется на принятие законопроекта в понедельник. После одобрения Палатой представителей пакет мер по финансированию будет направлен на подписание президенту Дональду Трампу.

Как пишет The Guardian, приостановка работы правительства стала результатом отказа сенаторов-демократов проголосовать за законопроект о финансировании Министерства внутренней безопасности после того, как федеральные агенты застрелили двух человек в Миннеаполисе.

Читайте также Поскользнулись на ICE: трагедия в Миннесоте и сценарий гражданской войны в США

В пятницу демократы и республиканцы достигли компромисса: Сенат одобрил законопроекты, предусматривающие финансирование работы большинства федеральных ведомств, в том числе Пентагона, Госдепартамента, Минфина и Минздрава до конца финансового года – то есть до 30 сентября.

Из пакета было исключено Министерство внутренней безопасности. Финансирование этого ведомства будет продлено на две недели. За этот период законодатели планируют провести переговоры о принятии новых ограничений для федеральных агентов.