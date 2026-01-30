В Ужгороде скандальный депутат горсовета, избранный от ОПЗЖ, получил новое подозрение – видео, фото

Депутат Ужгородского городского совета получил подозрение в сокрытии от декларирования 13,8 млн грн и отмывании 11,5 млн грн. Об этом сообщили Офис генерального прокурора, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и полиция Закарпатской области.

Подозреваемому инкриминируют ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (представление заведомо недостоверных сведений в декларации) и ч. 2 ст. 209 УКУ (легализация имущества, полученного преступным путем).

Правоохранители не называют подозреваемого, указывая, что депутат был избран в 2020 году в Ужгородский горсовет от ныне уже запрещенной партии ОПЗЖ.

По данным Суспільного, речь идет о Павле Маерчике. Эту информацию подтверждает и журналист Виталий Глагола.

Установлено, что депутат не указал в декларации за 2022 год:

→ дом в Ужгороде площадью 358,8 кв. м и земельный участок, на котором он расположен;

→ дом в Киеве (78,5 кв. м);

→ денежные средства на собственных банковских счетах в размере 1,3 млн грн;

→ собственные финансовые обязательства на почти 800 000 грн;

→ около 70 000 грн заработной платы.

Кроме того, не были задекларированы более $315 000 наличными (11,52 млн грн по курсу НБУ), которые правоохранители считают деньгами, легализованными после незаконного получения.

Во время обысков у Маерчика изъяты двое элитных часов, девять картин известных художников, автомобили Mercedes-Benz S-class и Mercedes-Benz GLE 2021 года, мобильные телефоны, документы относительно аренды помещений и наличные.

Прокуратура направила в суд ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 20 млн грн и аресте имущества с целью дальнейшей конфискации.

Маерчик известен рядом скандальных дел, связанных с "дерибаном" коммунальной земли и имущества общины Ужгорода. Это не первое уголовное производство, в котором он фигурирует. В августе 2023 года суд признал депутата виновным в коррупционных действиях.

Первое коррупционное нарушение заключалось в том, что Маерчик голосовал за передачу в аренду земельного участка ООО "Офис Центр 3", учредителем которого является его сын. Второе нарушение – не сообщил горсовету о наличии частного интереса при голосовании на сессии за данный вопрос, следовательно, действуя в интересах близкого лица.

В ноябре 2023 года Маерчик получил подозрение СБУ в захвате земли в центре Ужгорода. В мае 2025 года он получил три года ограничения свободы за самовольное строительство на этом участке.