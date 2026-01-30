В Ужгороді скандальний депутат міськради, обраний від ОПЗЖ, отримав нову підозру – відео, фото

Депутат Ужгородської міської ради отримав підозру у приховуванні від декларування 13,8 млн грн та відмиванні 11,5 млн грн. Про це повідомили Офіс генерального прокурора, Національне агентство з питань запобігання корупції та поліція Закарпатської області.

Підозрюваному інкримінують ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (подання завідомо недостовірних відомостей у декларації) та ч. 2 ст. 209 ККУ (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Фото: Національна поліція

Правоохоронці не називають підозрюваного, вказуючи, що депутат був обраний у 2020 році до Ужгородської міськради від нині вже забороненої партії ОПЗЖ.

За даними Суспільного, йдеться про Павла Маєрчика. Цю інформацію підтверджує й журналіст Віталій Глагола.

Встановлено, що депутат не вказав у декларації за 2022 рік:

→ будинок в Ужгороді площею 358,8 кв. м та земельну ділянку, на якій він розташований;

→ будинок у Києві (78,5 кв. м);

→ кошти на власних банківських рахунках розміром 1,3 млн грн;

→ власні фінансові зобов’язання на майже 800 000 грн;

→ близько 70 000 грн заробітної плати.

Фото: Національна поліція

Крім того, не було задекларовано понад $315 000 готівкою (11,52 млн грн за курсом НБУ), які правоохоронці вважають грошима, легалізованими після незаконного отримання.

Під час обшуків у Маєрчика вилучено два елітні годинники, дев’ять картин відомих художників, автомобілі Mercedes-Benz S-class та Mercedes-Benz GLE 2021 року, мобільні телефони, документи щодо оренди приміщень та готівку.

Фото: Прокуратура України

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Прокуратура України

Прокуратура скерувала до суду клопотання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 20 млн грн та арешт майна з метою подальшої конфіскації.

Маєрчик відомий низкою скандальних справ, пов'язаних з "дерибаном" комунальної землі та майна громади Ужгорода. Це не перше кримінальне провадження, в якому він фігурує. У серпні 2023 року суд визнав депутата винуватим у корупційних діях.

Перше корупційне порушення полягало в тому, що Маєрчик голосував за передання в оренду земельної ділянки ТОВ "Офіс Центр 3", засновником якого є його син. Друге порушення – не повідомив міськраду про наявність приватного інтересу під час голосування на сесії за дане питання, відтак, діючи в інтересах близької особи.

У листопаді 2023 року Маєрчик отримав підозру СБУ в захопленні землі в центрі Ужгорода. У травні 2025 року він отримав три роки обмеження волі за самовільне будівництво на цій ділянці.