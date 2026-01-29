"Напевно, третя декада лютого". Пишний назвав можливі строки ухвалення програми МВФ
Голова Національного банку Андрій Пишний сподівається, що Міжнародний валютний фонд затвердить нову кредитну програму для України до кінця лютого. Про це він сказав на брифінгу в четвер.
"Ми очікуємо, що лютий місяць принесе нам гарні новини й відбудеться засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду, де програма обсягом $8,1 мільярда буде затверджена. Щоб це відбулося, ми повинні виконати деяку домашню роботу", – сказав він.
"Станом на зараз базовий сценарій розвитку подій в цьому питанні – це, напевно, третя декада лютого", – припустив Пишний.
Україна і Міжнародний валютний фонд домовилися про нову чотирирічну кредитну програму розширеного фінансування (EFF) на $8,1 мільярда ще у листопаді.
Нова програма МВФ замінить чинну програму на суму $15,6 мільярда, в межах якої Україна пройшла вісім успішних переглядів й отримала дев'ять траншів.
- Для погодження нової програми співпраці з МВФ, від якої також залежить фінансування Євросоюзу на 90 млрд євро, Україна має виконати низку "домашніх завдань".
- Серед них – скасування пільги на безмитне ввезення посилок вартістю до 150 євро, запровадження податку для цифрових платформ (так званий "податок на OLX") і закріплення військового збору на рівні 5% на постійній основі.
- Окремо від основного пакету обговорюється запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців. Для ухвалення програми Україна повинна тільки зареєструвати відповідний законопроєкт, розгляд відбуватиметься пізніше.
