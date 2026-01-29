"Напевно, третя декада лютого". Пишний назвав можливі строки ухвалення програми МВФ

Нацбанк сподівається на "гарні новини" з Вашингтону в лютому

Голова Національного банку Андрій Пишний сподівається, що Міжнародний валютний фонд затвердить нову кредитну програму для України до кінця лютого. Про це він сказав на брифінгу в четвер.

"Ми очікуємо, що лютий місяць принесе нам гарні новини й відбудеться засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду, де програма обсягом $8,1 мільярда буде затверджена. Щоб це відбулося, ми повинні виконати деяку домашню роботу", – сказав він.

"Станом на зараз базовий сценарій розвитку подій в цьому питанні – це, напевно, третя декада лютого", – припустив Пишний.

Україна і Міжнародний валютний фонд домовилися про нову чотирирічну кредитну програму розширеного фінансування (EFF) на $8,1 мільярда ще у листопаді.

Нова програма МВФ замінить чинну програму на суму $15,6 мільярда, в межах якої Україна пройшла вісім успішних переглядів й отримала дев'ять траншів.