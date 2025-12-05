МВФ назвав додаткові умови для затвердження нової програми з Україною

Джулі Козак (Фото: сайт МВФ)

Міжнародний валютний фонд назвав додаткові умови для затвердження нової програми з Україною – так звані prior action. Речниця фонду Джулі Козак на брифінгу 4 грудня сказала, що самого лише ухвалення державного бюджету на 2026 рік недостатньо.

"Окрім бюджету, про який я щойно згадувала, до інших напрямів належать розширення податкової бази шляхом ухвалення законодавства про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, закриття митних лазівок для імпорту споживчих товарів та скасування винятків щодо реєстрації платниками ПДВ", – сказала Козак.

Пропозиція щодо оподаткування доходів від цифрових платформ, так званий податок на OLX, складається з двох взаємопов'язаних урядових законопроєктів №14025 і №14026. Вони вже підтримані до ухвалення в першому читанні профільним податковим комітетом Верховної Ради.

Пропозицію про запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців з оборотом понад 1 млн грн, а також про скасування безмитного ліміту на посилки до 150 євро уряд ще не вносив у Верховну Раду.

"Також було досягнуто домовленості щодо заходів для подолання тіньової економіки, зокрема шляхом посилення конкуренції у сфері публічних закупівель та усунення прогалин у чинному трудовому кодексі", – додала Козак.