Рада ухвалила в цілому проєкт держбюджету на 2026 рік: основні цифри

Верховна Рада у середу, 3 грудня, ухвалила в другому читанні та в цілому проєкт державного бюджету на 2026 рік. Його підтримали 257 депутатів.

"Ми зараз знаходимося в досить непростих перемовинах. Нам потрібен цей сигнал, який покаже [міжнародним партнерам], що у нас є бюджет, є ефективна взаємодія між урядом, парламентом і є підтримка уряду в тих рішеннях, які він пропонує", – сказав міністр фінансів Сергій Марченко перед голосуванням, нагадавши про значну потребу України в зовнішній фінансовій допомозі на рівні $45 мільярдів у 2026 році.

Доходи державного бюджету України на 2026 рік становитимуть 2,92 трлн грн, зокрема за загальним фондом – 2,63 трлн грн.

До другого читання у проєкт бюджету заклали 30 млрд грн від збільшення податку на прибуток банків з 25% до 50%.

Видатки державного бюджету України на 2026 рік – 4,78 трлн грн, зокрема за загальним фондом – 4,39 трлн грн.

Половина видатків бюджету передбачена на фінансування сектора безпеки й оборони – це 2,81 трлн грн, або 27,2% ВВП. З них 1,3 трлн грн – це грошове забезпечення для військовослужбовців.

До другого читання збільшено видатки на резервний фонд на 19 млрд грн. Також збільшили фінансування на поетапне підвищення зарплат педагогічним працівникам, на закупівлю пасажирських вагонів, на компенсацію майнових втрат бізнесу через війну, на будівництво укриттів у садочках тощо.

Граничний обсяг дефіциту бюджету України у 2026 році збільшено до 1,9 трлн грн

"Рівень дефіциту державного бюджету становить 18,5% валового внутрішнього продукту", – наголосив Марченко.