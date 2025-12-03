Рада приняла в целом проект госбюджета на 2026 год: основные цифры

Фото: скриншот трансляции телеканала Рада

Верховная Рада в среду, 3 декабря, приняла во втором чтении и в целом проект государственного бюджета на 2026 год. Его поддержали 257 депутатов.

"Мы сейчас находимся в достаточно непростых переговорах. Нам нужен этот сигнал, который покажет [международным партнерам], что у нас есть бюджет, есть эффективное взаимодействие между правительством, парламентом и есть поддержка правительства в тех решениях, которые оно предлагает", – сказал министр финансов Сергей Марченко перед голосованием, напомнив о значительной потребности Украины во внешней финансовой помощи на уровне $45 миллиардов в 2026 году.

Доходы государственного бюджета Украины на 2026 год составят 2,92 трлн грн, в том числе по общему фонду – 2,63 трлн грн.

Ко второму чтению в проект бюджета заложили 30 млрд грн от увеличения налога на прибыль банков с 25% до 50%.

Расходы государственного бюджета Украины на 2026 год – 4,78 трлн грн, в том числе по общему фонду – 4,39 трлн грн.

Половина расходов бюджета предусмотрена на финансирование сектора безопасности и обороны – это 2,81 трлн грн, или 27,2% ВВП. Из них 1,3 трлн грн – это денежное обеспечение для военнослужащих.

Ко второму чтению увеличены расходы на резервный фонд на 19 млрд грн. Также увеличили финансирование на поэтапное повышение зарплат педагогическим работникам, на закупку пассажирских вагонов, на компенсацию имущественных потерь бизнеса из-за войны, на строительство укрытий в садиках и т.п.

Предельный объем дефицита бюджета Украины в 2026 году увеличен до 1,9 трлн грн

"Уровень дефицита государственного бюджета составляет 18,5% валового внутреннего продукта", – подчеркнул Марченко.