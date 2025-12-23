Украина вышла из состояния "ограниченного дефолта": Fitch повысило рейтинг до "CCC"

Реструктуризация ВВП-варрантов и кредит от Евросоюза на 90 млрд евро значительно снизили риски неплатежеспособности Украины

Фото: EPA

Рейтинговое агентство Fitch Ratings 22 декабря повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня "Restricted Default" (ограниченный дефолт) до "CCC" (значительный кредитный риск). Об этом сообщается в заявлении агентства.

Последний раз на таком уровне рейтинг Украины был в 2022 году в начале полномасштабной войны.

Решение Fitch обусловлено успешной реструктуризацией ВВП-варрантов, которая предусматривает их обмен на новые облигации. Эти бумаги получили даже более высокий рейтинг "CCC+", так как они имеют усиленную защиту: в случае будущих реструктуризаций их номинальная стоимость может удвоиться.

В целом, Украина успешно реструктуризировала 94% своего внешнего коммерческого государственного долга, указало Fitch.

Финансовую стабильность Украины дополнительно усиливает масштабная кредитная помощь от Европейского Союза объемом 90 миллиардов евро в 2026-2027 годах, что существенно снижает риски неплатежеспособности в ближайшей перспективе.

Этот кредит не нужно будет возвращать, пока Россия не выплатит репарации.

Несмотря на улучшение, рейтинг Украины продолжает отражать серьезные кредитные риски из-за продолжения войны и ее последствий.

Агентство пишет, что ключевые пункты потенциального мирного соглашения остаются нерешенными, поэтому быстрого прекращения боевых действий не ожидается.

Также негативно на рейтинг влияют институциональные проблемы: низкий уровень верховенства права и высокий уровень коррупции.