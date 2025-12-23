Україна вийшла зі стану "обмеженого дефолту": Fitch підвищив рейтинг до "CCC"

Реструктуризація ВВП-варантів і кредит від Євросоюзу на 90 млрд євро значно знизили ризики неплатоспроможності України

Фото: EPA

Рейтингове агентство Fitch Ratings 22 грудня підвищило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті з рівня "Restricted Default" (обмежений дефолт) до "CCC" (значний кредитний ризик). Про це повідомляється у заяві агентства.

Востаннє на такому рівні рейтинг України був у 2022 році на початку повномасштабної війни.

Читайте також Україні оголосили дефолт за ВВП-варантами. Які наслідки для економіки та громадян

Рішення Fitch зумовлене успішною реструктуризацією ВВП-варантів, яка передбачає їх обмін на нові облігації. Ці папери отримали навіть вищий рейтинг "CCC+", бо вони мають посилений захист: у разі майбутніх реструктуризацій їхня номінальна вартість може подвоїтися.

Загалом Україна успішно реструктуризувала 94% свого зовнішнього комерційного державного боргу, вказало Fitch.

Фінансову стабільність України додатково посилює масштабна кредитна допомога від Європейського Союзу обсягом 90 мільярдів євро у 2026-2027 роках, що суттєво знижує ризики неплатоспроможності у найближчій перспективі.

Цей кредит не потрібно буде повертати, поки Росія не виплатить репарації.

Попри покращення, рейтинг України продовжує відображати серйозні кредитні ризики через продовження війни та її наслідки.

Агентство пише, що ключові пункти потенційної мирної угоди залишаються невирішеними, тому швидкого припинення бойових дій не очікується.

Також негативно на рейтинг впливають інституційні проблеми: низький рівень верховенства права та високий рівень корупції.