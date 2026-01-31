Біткоїн нижче $80 000. Ринок криптовалют просів на $111 млрд за 24 години

Фото: Depositphotos

На початку суботніх торгів у Нью-Йорку біткоїн різко впав, опустившись нижче $80 000 і досягнувши найнижчих із квітня 2025 року рівнів. Про це пише Bloomberg.

Падіння відбулося на тлі низької ліквідності та обмеженого інтересу, що посилило обвал. У результаті найбільша у світі криптовалюта втратила понад 30% своєї вартості.

"Зараз спостерігається вкрай низький рівень інтересу з боку роздрібних інвесторів", – пояснив аналітик Needham Джон Тодаро. За його оцінкою, обсяги торгів можуть залишатися низькими ще "один-два квартали".

Опівдні 31 січня під час нью-йоркських торгів біткоїн впав на 7,1% – до $78 159,41, тоді як інші токени показали більш значні втрати. Ефір (Ether), другий за величиною цифровий актив, втратив понад 10%, а Solana – понад 11%.

Джерело: Bloomberg

Розпродаж знизив загальну вартість крипторинку приблизно на $111 млрд за останні 24 години. За даними аналітичної компанії Coinglass, за той самий період було ліквідовано коротких і довгих позицій на суму приблизно $1,6 млрд. Більша частина припала на останні чотири години, переважно навколо Bitcoin і Ethereum.

Відсутність попиту викликала нові питання про роль біткоїна в ширших інвестиційних портфелях, зазначає агентство. Колись його позиціювали як інструмент для отримання прибутку і хеджування від знецінення валюти, але тепер він насилу справляється з цими функціями.

Відтік коштів зі спотових ETF зберігається, геополітичні ризики не стимулюють попит, а традиційні активи-притулки, як і раніше, зосереджені в металах і готівці.