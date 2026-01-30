НБУ випустив монету з зображенням атаки ракети-дрона "Паляниця" на енергооб'єкт РФ

Фото пресслужби НБУ

Нацбанк України ввів в обіг пам'ятну монету "Українська бавовна. Ракета-дрон "Паляниця". Про це повідомила пресслужба НБУ.

Монета номіналом п'ять гривень на аверсі матиме зображення стилізованого силуету "Паляниці", що уражає ворожого змія. На реверсі монети зображено атаку ракети-дрона на об’єкт паливно-енергетичного комплексу країни-агресора. Угорі розміщено напис "Паляниця". Тираж монети – до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

Над дизайном працювали художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук і скульптор Володимир Атаманчук.

"Паляниця" – це не лише зразок сучасної військової техніки, що демонструє здатність України знаходити інноваційні рішення, швидко масштабувати їх і застосовувати там, де це має найбільший стратегічний ефект, а й символ національної оборонної потужності, української винахідливості й незламності, що гартується в боротьбі за свободу", – йдеться у повідомленні.

Реалізація монети в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб’юторами розпочнеться в лютому 2026 року.

24 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський повідомив, що на День Незалежності українські військові вперше вдарили по армії Росії новою зброєю – ракетою-дроном "Паляниця". У грудні 2024 року тодішній міністр оборони Рустем Умєров повідомляв, що "Паляниця" є розробкою приватного стартапу і повідомив про її запуск у серійне виробництво.