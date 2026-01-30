НБУ выпустил монету с изображением атаки ракеты-дрона "Паляниця" на энергообъект РФ

Фото пресс-службы НБУ

Нацбанк Украины ввел в обращение памятную монету "Українська бавовна. Ракета-дрон "Паляниця". Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Монета номиналом пять гривен на аверсе будет иметь изображение стилизованного силуэта "Паляниці", поражающего вражеского змея. На реверсе монеты изображена атака ракеты-дрона на объект топливно-энергетического комплекса страны-агрессора. Вверху размещена надпись "Паляниця". Тираж монеты – до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

Над дизайном работали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук и скульптор Владимир Атаманчук.

"Паляниця" – это не только образец современной военной техники, демонстрирующий способность Украины находить инновационные решения, быстро масштабировать их и применять там, где это имеет наибольший стратегический эффект, но и символ национальной оборонной мощи, украинской изобретательности и несокрушимости, которая закаляется в борьбе за свободу", – говорится в сообщении.

Реализация монеты в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами начнется в феврале 2026 года.

24 августа 2024 года президент Владимир Зеленский сообщил, что на День Независимости украинские военные впервые ударили по армии России новым оружием – ракетой-дроном "Паляниця". В декабре 2024 года тогдашний министр обороны Рустем Умеров сообщал, что "Паляниця" является разработкой частного стартапа и сообщил о ее запуске в серийное производство.