Трамп подал в суд на налоговую службу: требует $10 млрд компенсации за утечку данных деклараций

Трамп считает, что публикация The New York Times о его налоговых декларациях нанесла ему "публичное унижение"

Президент США Дональд Трамп (фото – EPA)

Президент Дональд Трамп подал в суд на Министерство финансов и Налоговое управление США (IRS). В иске он требует $10 млрд компенсации за несанкционированное разглашение его налоговых деклараций прессе во время первого срока на посту президента с 2018 по 2020 год.

В качестве истцов в деле также фигурируют сыновья Трампа: Эрик и Дональд Трамп-младший и компания Trump Organization, управляющая недвижимостью американского президента.

В иске Трампа утверждается, что передача информации "левым медиа" нанесла "вред репутации и финансам и публичное унижение", а также "несправедливо запятнала их деловую репутацию".

За несколько недель до президентских выборов 2020 года The New York Times опубликовала сенсационный репортаж о налоговых декларациях Трампа, основанный на утечке данных Налоговой службы.

Согласно сообщению New York Times, данные Налогового управления США показали, что Трамп, проигравший выборы Джо Байдену в 2020 году, заплатил $750 федерального подоходного налога в 2016 и 2017 годах, а в десяти из предыдущих 15 лет не платил налоги из-за крупных убытков, что компенсировали любую прибыль.

В репортаже The Times говорилось, что многие предприятия Трампа испытывали трудности, поскольку президент вкладывал в них больше денег, чем выводил, и что за свой первый срок в Белом доме он заработал миллионы за границей.

В то время Трамп назвал эти сообщения "абсолютно фейковыми новостями".

Бывший сотрудник IRS Чарльз Литтлджон в 2023 году признал себя виновным в краже налоговых данных Трампа и передаче их газете Times. Он также украл налоговые декларации тысяч других состоятельных американцев, включая Кена Гриффина, Илона Маска и Джеффа Безоса, которые он передал изданию ProPublica.

В 2024 году Литтлджон был приговорен к пяти годам тюремного заключения за нарушение ст. 6103 Налогового кодекса США.

Этот иск дополняет серию судебных разбирательств, инициированных Трампом или его разветвленной империей недвижимости за последний год, отмечает Bloomberg. Они были направлены против новостных изданий и банков, включая JPMorgan Chase & Co. , на который Трамп подал в суд на прошлой неделе.

Общая сумма требуемых компенсаций по всем делам теперь превышает $50 млрд.