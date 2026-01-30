Трамп подав до суду на податкову службу: вимагає $10 млрд компенсації за витік даних декларацій

Трамп вважає, що публікація The New York Times про його податкові декларації завдала йому "публічного приниження"

Президент США Дональд Трамп (фото – EPA)

Президент Дональд Трамп подав до суду на Міністерство фінансів і Податкове управління США (IRS). У позові він вимагає $10 млрд компенсації за несанкціоноване розголошення його податкових декларацій пресі під час першого терміну на посаді президента з 2018 до 2020 року.

Як позивачі у справі також фігурують сини Трампа: Ерік і Дональд Трамп-молодший і компанія Trump Organization, що управляє нерухомістю американського президента.

У позові Трампа стверджується, що передавання інформації "лівим медіа" завдало "шкоди репутації та фінансам і публічного приниження", а також "несправедливо заплямило їхню ділову репутацію".

За кілька тижнів до президентських виборів 2020 року The New York Times опублікувала сенсаційний репортаж про податкові декларації Трампа, заснований на витоку даних Податкової служби.

Згідно з повідомленням New York Times, дані Податкового управління США показали, що Трамп, який програв вибори Джо Байдену 2020 року, заплатив $750 федерального прибуткового податку у 2016 і 2017 роках, а в десяти з попередніх 15 років не платив податків через великі збитки, що компенсували будь-який прибуток.

У репортажі The Times ішлося про те, що багато підприємств Трампа зазнавали труднощів, оскільки президент вкладав у них більше грошей, аніж виводив, і що за свій перший термін у Білому домі він заробив мільйони за кордоном.

У той час Трамп назвав ці повідомлення "абсолютно фейковими новинами".

Колишній співробітник IRS Чарльз Літтлджон 2023 року визнав себе винним у крадіжці податкових даних Трампа і переданні їх газеті Times. Він також викрав податкові декларації тисяч інших заможних американців, серед яких Кен Гріффін, Ілон Маск і Джефф Безос, які він передав виданню ProPublica.

У 2024 році Літтлджона засудили до п'яти років тюремного ув'язнення за порушення ст. 6103 Податкового кодексу США.

Цей позов доповнює серію судових розглядів, ініційованих Трампом або його розгалуженою імперією нерухомості за останній рік, зазначає Bloomberg. Вони були спрямовані проти новинних видань і банків, також і JPMorgan Chase & Co. на який Трамп подав до суду минулого тижня.

Загальна сума необхідних компенсацій у всіх справах тепер перевищує $50 млрд.