Трамп номінував Кевіна Ворша на посаду голови Федрезерву
Президент США Дональд Трамп номінував Кевіна Ворша на посаду голови Федеральної резервної системи. Про це американський президент повідомив у п'ятницю в соціальній мережі Truth Social.
"Я знаю Кевіна вже давно і не маю жодних сумнівів, що він увійде в історію як один із видатних голів Федерального резерву – можливо, як найкращий", – написав Трамп.
Ворш є запрошеним почесним науковим співробітником з економіки у Гуверівському інституті та викладачем Стенфордської вищої школи бізнесу. Також працює партнером інвестора Стенлі Дракенміллера в Duquesne Family Office LLC.
Якщо кандидатуру Ворша затвердить Сенат США, він стане наступником Джером Пауелла у травні 2026 року.
Кевін Ворш уже входив до ради ФРС за часів Джорджа Буша і Барака Обами у 2006-2011 роках. Водночас він потрапив до ради у віці 35 років, ставши на той момент наймолодшим членом керівництва регулятора.
У листопаді Bloomberg писало, що головним претендентом на посаду голови Федрезерву був радник Трампа Кевін Гассетт, але пізніше Трамп сказав, що хотів би залишити Гассетта на його нинішній посаді.
- Трамп призначив нинішнього голову ФРС Джерома Пауелла під час свого першого президентського терміну. Його повноваження на цій посаді закінчуються у травні 2026 року, водночас до складу ради директорів він може входити до січня 2028-го.
- Посада голови Федеральної резервної системи є надзвичайно важливою у США і має великий вплив на економіку країни. Рішення й висловлювання голови ФРС уважно відстежуються ринками, оскільки вони задають напрямок монетарної політики, впливаючи на ставки за кредитами, іпотеками, депозитами й загалом на економічну активність.
- Голова ФРС призначається президентом США і підтверджується Сенатом на термін чотири роки, він має захист від політичного впливу – його не можна усунути без серйозних підстав.
Коментарі (0)