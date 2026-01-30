Трамп номінував Кевіна Ворша на посаду голови Федрезерву

Кевін Ворш (Фото: EPA / WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп номінував Кевіна Ворша на посаду голови Федеральної резервної системи. Про це американський президент повідомив у п'ятницю в соціальній мережі Truth Social.

"Я знаю Кевіна вже давно і не маю жодних сумнівів, що він увійде в історію як один із видатних голів Федерального резерву – можливо, як найкращий", – написав Трамп.

Ворш є запрошеним почесним науковим співробітником з економіки у Гуверівському інституті та викладачем Стенфордської вищої школи бізнесу. Також працює партнером інвестора Стенлі Дракенміллера в Duquesne Family Office LLC.

Якщо кандидатуру Ворша затвердить Сенат США, він стане наступником Джером Пауелла у травні 2026 року.

Кевін Ворш уже входив до ради ФРС за часів Джорджа Буша і Барака Обами у 2006-2011 роках. Водночас він потрапив до ради у віці 35 років, ставши на той момент наймолодшим членом керівництва регулятора.

У листопаді Bloomberg писало, що головним претендентом на посаду голови Федрезерву був радник Трампа Кевін Гассетт, але пізніше Трамп сказав, що хотів би залишити Гассетта на його нинішній посаді.