Радник Трампа став головним претендентом на посаду голови Федрезерву
Економічний радник президента США Дональда Трампа Кевін Гассетт став головним претендентом на посаду наступного голови Федеральної резервної системи – американського центрального банку. Про це із посиланням на джерела повідомило агентство Bloomberg.
Гассетт в інтерв'ю Fox News уже сказав, що відповість "так", якщо його запропонують на посаду голови ФРС.
На відміну від чинного директора Джерома Павелла, Гассетт дотримується поглядів Дональда Трампа на економіку, зокрема щодо необхідності подальшого зниження процентних ставок. 20 листопада він сказав Fox News, що "зараз би знижував ставки", якби був головою ФРС.
Міністр фінансів Скотт Бессент, який очолює процес відбору наступного голови ФРС, повідомив CNBC у вівторок, що Трамп зробить свій вибір до Різдва.
В короткому списку кандидатів, крім Гассетта, залишаються двоє чинних членів ради управителів ФРС – Мішель Боуман і Крістофер Воллер, а також Кевін Ворш, який входив до ради ФРС за часів адміністрації президента США Джорджа Буша, й інвестиційний директор BlackRock Рік Рідер.
- Термін повноважень чинного голови ФРС Джерома Павелла закінчується у травні 2026 року.
- Президент США Дональд Трамп неодноразово критикував і публічно ображав Павелла через повільні темпи зниження процентних ставок, але врешті пообіцяв його не звільняти, а дочекатися, поки у нього вийде термін повноважень.
