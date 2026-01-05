Екснардепа Демчака затримали в Німеччині

Колишнього народного депутата від БПП затримали у справі про махінаціії з державними облігаціями

Руслан Демчак (фото - Вікіпедія)

Колишнього народного депутата України VIII скликання, який перебував у міжнародному розшуку, затримали в Німеччині за запитом Офісу генерального прокурора. Про це повідомила пресслужба відомства.

Затримання відбулося 3 січня 2026 року в межах кримінального провадження, що розслідується Держбюро розслідувань за процесуального керівництва ОГП.

Екснардепа підозрюють у пособництві маніпулюванню на фондовому ринку та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України).

Його імені правоохоронні органи традиційно не вказують, але повідомлення проілюстрували фотографією колишнього заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансової політики й банківської діяльності Руслана Демчака, який представляв фракцію Блоку Петра Порошенка в парламенті попереднього скликання.

За версією слідства, у 2017 році на фондових біржах шляхом проведення удаваних операцій з облігаціями внутрішньої державної позики він отримав "штучний інвестиційний прибуток" у розмірі понад 20 млн грн, який згодом був легалізований.

У серпні 2023 року депутатові було повідомлено про підозру. У жовтні 2024 року за клопотанням прокуратури йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У зв’язку з перебуванням підозрюваного за межами України його було оголошено у міжнародний розшук.

У жовтні 2025 року суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно нього.

Наразі досудове розслідування завершено, матеріали відкрито стороні захисту для ознайомлення.

Після завершення процедури екстрадиції, яка у спрощеному порядку може тривати щонайменше три місяці, обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата буде скеровано до суду для розгляду по суті.