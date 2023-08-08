Екснардеп від БПП отримав підозру в махінаціях з державними облігаціями

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції повідомив колишньому депутату Верховної Ради про підозру у махінаціях на фондовій біржі. Про це йдеться на сайті Офісу генерального прокурора та сторінці ДСР у Facebook.

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Його імені правоохоронні органи традиційно не вказують, але повідомлення проілюстрували фотографією колишнього заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансової політики й банківської діяльності Руслана Демчака, який представляв фракцію Блоку Петра Порошенка в парламенті попереднього скликання.

За версією слідства, підозрюваний разом із директорами двох приватних компаній незаконно отримав інвестиційний прибуток в розмірі 20 млн грн шляхом укладання циклічних біржових угод.

Схема була наступною: брокер, діючи в інтересах іноземної компанії, купував на фондовій біржі пакет облігацій внутрішньої державної позики за ринковою ціною, а потім продавав іншому брокеру за нижчою вартістю вже в інтересах фізичної особи. Операції дозволяли учасникам схеми отримати виплату інвестиційного прибутку, який, згідно з українським законодавством, не підлягає оподаткуванню.

Доходи проходили через підконтрольний банк, водночас фактичний власник цінних паперів внаслідок біржових угод не змінювався.

Схема діяла у 2016-2018 роках, і депутат за цей час, за оцінками слідства, отримав 20 млн грн незаконного прибутку.

Тепер йому інкримінують пособництво у маніпулюваннях на фондовій біржі та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу).