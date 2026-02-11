Європа майже компенсувала Україні припинення допомоги з боку США – дослідження

Завдяки зусиллям Європи загальний обсяг міжнародної допомоги Україні у 2025 році залишився близьким до рівнів попередніх років

Фото: EPA / SERGEY DOLZHENKO

Європейські країни майже повністю компенсували різке скорочення підтримки з боку Сполучених Штатів після приходу до влади Дональда Трампа, свідчать підрахунки Кільського інституту світової економіки (IfW).

У той час як американська допомога впала на 99%, Європа збільшила свої фінансові та гуманітарні асигнування на 59%, а військові – на 67%, порівнюючи з середніми показниками 2022–2024 років.

Завдяки зусиллям Європи загальний обсяг міжнародної допомоги Україні у 2025 році залишився близьким до рівнів попередніх років, хоча й дещо скоротився.

Частка фінансової та гуманітарної допомоги на рівні ЄС зросла з приблизно 50% у 2022 році до майже 90% у 2025-му.

"Новий кредит у розмірі 90 млрд євро, погоджений наприкінці 2025 року, є частиною загальної тенденції. Бюджетні потреби України, які зростають, нині переважно фінансуються з позик і грантів на рівні ЄС", – сказав керівник Ukraine Support Tracker Крістоф Требеш.

Звіт також вказує на диспропорції між європейськими донорами. Близько 95% військової допомоги Україні надходить з Північної та Західної Європи (зокрема Німеччини, Великої Британії, Скандинавських країн). Натомість частка Східної та Південної Європи продовжує падати.