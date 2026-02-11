Европа почти компенсировала Украине прекращение помощи со стороны США – исследование

Благодаря усилиям Европы общий объем международной помощи Украине в 2025 году остался близким к уровням предыдущих лет

Фото: EPA / SERGEY DOLZHENKO

Европейские страны почти полностью компенсировали резкое сокращение поддержки со стороны Соединенных Штатов после прихода к власти Дональда Трампа, свидетельствуют подсчеты Кильского института мировой экономики (IfW).

В то время как американская помощь упала на 99%, Европа увеличила свои финансовые и гуманитарные ассигнования на 59%, а военные – на 67% по сравнению со средними показателями 2022-2024 годов.

Благодаря усилиям Европы общий объем международной помощи Украине в 2025 году остался близким к уровням предыдущих лет, хотя и несколько сократился.

Доля финансовой и гуманитарной помощи на уровне ЕС выросла с примерно 50% в 2022 году до почти 90% в 2025-м.

"Новый кредит в размере 90 млрд евро, согласованный в конце 2025 года, является частью общей тенденции. Растущие бюджетные потребности Украины сейчас преимущественно финансируются за счет займов и грантов на уровне ЕС", – сказал руководитель Ukraine Support Tracker Кристоф Требеш.

Отчет также указывает на диспропорции между европейскими донорами. Около 95% военной помощи Украине поступает из Северной и Западной Европы (в частности Германии, Великобритании, Скандинавских стран). Зато доля Восточной и Южной Европы продолжает падать.