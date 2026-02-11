Европа почти компенсировала Украине прекращение помощи со стороны США – исследование
Европейские страны почти полностью компенсировали резкое сокращение поддержки со стороны Соединенных Штатов после прихода к власти Дональда Трампа, свидетельствуют подсчеты Кильского института мировой экономики (IfW).
В то время как американская помощь упала на 99%, Европа увеличила свои финансовые и гуманитарные ассигнования на 59%, а военные – на 67% по сравнению со средними показателями 2022-2024 годов.
Благодаря усилиям Европы общий объем международной помощи Украине в 2025 году остался близким к уровням предыдущих лет, хотя и несколько сократился.
Доля финансовой и гуманитарной помощи на уровне ЕС выросла с примерно 50% в 2022 году до почти 90% в 2025-м.
"Новый кредит в размере 90 млрд евро, согласованный в конце 2025 года, является частью общей тенденции. Растущие бюджетные потребности Украины сейчас преимущественно финансируются за счет займов и грантов на уровне ЕС", – сказал руководитель Ukraine Support Tracker Кристоф Требеш.
Отчет также указывает на диспропорции между европейскими донорами. Около 95% военной помощи Украине поступает из Северной и Западной Европы (в частности Германии, Великобритании, Скандинавских стран). Зато доля Восточной и Южной Европы продолжает падать.
- Во времена Джо Байдена американский Конгресс одобрил пять пакетов помощи Украине на общую сумму около $174 млрд, последний из которых приняли в апреле 2024 года.
- После прихода к власти Дональда Трампа предоставление новой помощи прекратилось, причем осталась неизрасходованной даже часть средств со времен Байдена.
- Действующий вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что Украина ни за что больше не получит "еще 60 миллиардов от Конгресса".
