Европарламент одобрил предоставление Украине 90 млрд евро финансовой помощи

Фото: depositphotos.com

Европейский парламент в среду, 11 февраля, одобрил пакет законодательных актов для предоставления Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Об этом сообщается на его сайте.

Из этой суммы 30 млрд евро будут направлены на макрофинансовую помощь или бюджетную поддержку через Ukraine Facility. Еще 60 млрд выделят на закупку вооружения у производителей из Украины, Европейского Союза и стран Европейской ассоциации свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия). Если какая-то оборонная продукция не будет доступна для срочных поставок из этих стран, предусмотрены специальные исключения для закупок в других странах.

"Я благодарен европейским институтам и всем, кто упорно работал над этим решением, за обеспечение быстрого законодательного процесса, который, надеемся, позволит Украине получить средства уже в апреле", – отреагировал на голосование в Европарламенте министр финансов Украины Сергей Марченко.

Принципиальное решение о предоставлении кредитной поддержки Украины было принято на Европейском совете в декабре.

Чтобы Еврокомиссия могла осуществить первый платеж в начале второго квартала 2026 года, нужно еще одно формальное решение от Совета ЕС.

Финансовая поддержка будет предоставляться в соответствии с потребностями Украины, определенными в финансовой стратегии, подготовленной украинской стороной и оцененной Еврокомиссией. Стратегия должна быть одобрена Советом ЕС.

Все выплаты будут зависеть от соблюдения Украиной демократических принципов, верховенства права и защиты прав человека, включая права меньшинств. Это требование предполагает продолжение борьбы с коррупцией и усиление демократических институтов.

Кредит предоставляется через общие заимствования Евросоюза (без Чехии, Венгрии и Словакии) на рынках капитала.

Обслуживание долга будет покрываться из ежегодных бюджетов ЕС (около 1 млрд евро в 2027 году, 3 млрд евро ежегодно с 2028-го), а возврат основной суммы кредита Украиной будет зависеть от получения ею репараций от России.