Годовая инфляция в Украине замедлилась до 7,4% в год

Больше всего в январе подорожали овощи, а подешевели – яйца

Фото: EPA / Олег Петрасюк

Потребительские цены в Украине в январе 2026 года по сравнению с декабрем выросли на 0,7%, а в годовом выражении – по сравнению с январем 2025 года – на 7,4%, сообщила в пятницу Государственная служба статистики

Для сравнения, в декабре годовая инфляция составила 8,0%.

В целом она замедляется уже восемь месяцев подряд после пиковых значений в мае 2025-го (15,9%).

Базовая инфляция (не охватывающая краткосрочные неравномерные изменения цен, вызванные сезонными или административными факторами) составила 0,4% в январе и 7,0% в годовом выражении.

Больше всего в январе подорожали овощи (+14,7%), а подешевели – яйца (-7,7%).

Источник: Госстат

Национальный банк считает, что примерно на таком же уровне, как сейчас, инфляция будет и на конец года.

В ближайшие месяцы ожидается снижение инфляции, прежде всего благодаря дальнейшему отражению эффектов от высоких урожаев 2025 года.

Но в дальнейшем влияние масштабных разрушений в энергетике будет давить на цены как через рыночные, так и административные механизмы. Вместе с эффектами низкой базы сравнения они вызовут умеренное ускорение инфляции во втором полугодии. Поэтому по результатам 2026 года инфляция снизится умеренно – до 7,5%.