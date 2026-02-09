Украинская компания заключила договор перестрахования с американской DFC на $25 млн
Княжа VIG стала одной из первых страховых компаний в Украине, заключившей соглашение о перестраховании военных рисков с Международной финансовой корпорацией развития США (DFC). Об этом сообщила пресс-служба Vienna Insurance Group (VIG).
Сделка была подготовлена при участии одного из крупнейших в мире брокеров – компании Aon, ранее уже сотрудничавшей с DFC над первым в своем роде механизмом поддержки страхование от военных рисков для украинского бизнеса.
Княжа VIG и Aon объявили о новом перестраховочном механизме на $25 млн, вступившем в силу 1 февраля 2026 года.
Aon – международная компания по профессиональным услугам в сфере страхования, перестрахования и управления рисками, работающая в более чем 120 странах. Aon известна как ведущий консультант в сфере рисков и перестрахования, активно работает с правительствами и международными организациями, в том числе в проектах поддержки бизнеса в зонах конфликта.
Благодаря этому механизму DFC будет предоставлять перестраховочное покрытие для портфеля полисов страхования от военных рисков на сумму до $100 млн. Это позволит Княжей предлагать украинским малым и средним предприятиям и частным клиентам комплексные и инновационные решения для страхования от военных рисков.
За последние два года Aon уже объявила о первом в своем роде механизме перестрахования с DFC на $50 млн, что поддерживает страховые полисы от военных рисков для украинских компаний.
Украинская страховая компания ARX заключила и реализует соглашение с DFC по перестрахованию военных рисков и предлагает такое покрытие, начиная с ноября 2024 года.
- В конце мая 2025 года Украина запустила собственный инструмент страхования от военных рисков через Экспортно-кредитное агентство. Максимальная сумма инвестиций, которую ЭКА пока готова страховать, – 200 млн грн, то есть около $5 млн.
- В июне Aon в рамках Берлинской конференции по восстановлению Украины объявила о запуске беспрецедентной программы страхования военных рисков в Украине на сумму $350 млн.
