Украинская компания заключила договор перестрахования с американской DFC на $25 млн

Княжа VIG при поддержке одного из крупнейших в мире брокеров обеспечивает страхование от военных рисков для бизнеса в Украине

Последствия российского удара по кондитерской фабрике Roschen в Киеве, Украина, 24 января 2026 года (фото - EPA)

Княжа VIG стала одной из первых страховых компаний в Украине, заключившей соглашение о перестраховании военных рисков с Международной финансовой корпорацией развития США (DFC). Об этом сообщила пресс-служба Vienna Insurance Group (VIG).

Сделка была подготовлена при участии одного из крупнейших в мире брокеров – компании Aon, ранее уже сотрудничавшей с DFC над первым в своем роде механизмом поддержки страхование от военных рисков для украинского бизнеса.

Княжа VIG и Aon объявили о новом перестраховочном механизме на $25 млн, вступившем в силу 1 февраля 2026 года.

Справка Княжа VIG – страховая компания опасных видов страхования, которая работает в Украине с 1997 года. С 2005 года она является частью Vienna Insurance Group и использует европейский опыт для разработки адаптированных страховых продуктов для украинских клиентов.

Справка Княжа VIG – страховая компания опасных видов страхования, которая работает в Украине с 1997 года. С 2005 года она является частью Vienna Insurance Group и использует европейский опыт для разработки адаптированных страховых продуктов для украинских клиентов.

Aon – международная компания по профессиональным услугам в сфере страхования, перестрахования и управления рисками, работающая в более чем 120 странах. Aon известна как ведущий консультант в сфере рисков и перестрахования, активно работает с правительствами и международными организациями, в том числе в проектах поддержки бизнеса в зонах конфликта.

Благодаря этому механизму DFC будет предоставлять перестраховочное покрытие для портфеля полисов страхования от военных рисков на сумму до $100 млн. Это позволит Княжей предлагать украинским малым и средним предприятиям и частным клиентам комплексные и инновационные решения для страхования от военных рисков.

За последние два года Aon уже объявила о первом в своем роде механизме перестрахования с DFC на $50 млн, что поддерживает страховые полисы от военных рисков для украинских компаний.

Украинская страховая компания ARX заключила и реализует соглашение с DFC по перестрахованию военных рисков и предлагает такое покрытие, начиная с ноября 2024 года.