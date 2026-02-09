Золото поднялось выше $5000 после исторического обвала. Серебро тоже подорожало

В понедельник на азиатских торгах золото подорожало на 1,7%, серебро – на 6%

Фото: Pexels

Цена на золото превысила $5000 за унцию, поскольку покупатели, воспользовавшиеся спадами, вернулись на рынок после исключительно волатильной недели для драгоценных металлов. Об этом пишет Bloomberg.

В понедельник на азиатских торгах золото подорожало на 1,7%, частично восстановив позиции после исторического обвала в конце прошлого месяца. Металл отыграл около половины потерь с 29 января. Серебро также подорожало.

Читайте также Золото дорожает. Можно ли заработать на инвестициях в драгоценные украшения

Способность золота стабилизироваться выше порога в $5000 "будет иметь решающее значение для определения того, сможет ли рынок перейти от реактивного отскока к более устойчивому росту", сказал аналитик Pepperstone Group Ахмад Ассири.

Источник: Bloomberg

Опубликованные в выходные данные показали, что центральный банк Китая продлил покупку золота на 15-й месяц, что подчеркивает устойчивость официального спроса. По данным официального издания Securities Times, такие покупки продолжатся, причем относительно небольшие объемы помогут Народному банку Китая диверсифицировать свои активы, не вызывая волатильности цен.

Для серебра колебания рынка были более резкими, чем для золота, что усиливалось спекулятивным импульсом и меньшей активностью на внебиржевом рынке, отмечает агентство. Белый металл, который потерял более трети стоимости с момента достижения рекордного пика, в понедельник вырос на 6% и превысил отметку $82 за унцию.

В дальнейшем трейдеры будут следить за предстоящими экономическими данными США, чтобы понять направление политики Федеральной резервной системы США. Ожидается, что отчет о занятости за январь, который должен быть опубликован в среду, покажет признаки стабилизации рынка труда, а данные по инфляции запланированы на пятницу.