Bloomberg: ЕС изучает возможность еще одной кредитной оборонной программы из-за популярности SAFE

Еврокомиссия уже одобрила планы по программе SAFE для 19 стран, еще несколько остаются на рассмотрении

Фото: EPA / HANNIBAL HANSCHKE

Евросоюз изучает привлечение новых средств для обороны ввиду популярности программы SAFE (Security Action for Europe) на 150 млрд евро. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

Переговоры пока находятся на ранней стадии. Еврокомиссия пока распределяет средства в рамках действующей программы. По словам чиновников, ожидается, что несколько миллиардов евро останутся неиспользованными из-за разногласий между запросами стран и окончательными контрактами.

Столицы стран ЕС сначала подали запросы на €190 млрд по программе. Впоследствии комиссия одобрила примерно €150 млрд и попросила государства подготовить планы расходов. Исполнительный орган ЕС уже одобрил планы для 19 стран, еще несколько остаются на рассмотрении.

После исчерпания средств этой весной комиссия рассмотрит целесообразность нового раунда финансирования, который потенциально может включать еще одну кредитную программу, отметили собеседники.

Программа SAFE позволяет государствам-членам ЕС получить долгосрочные кредиты по низким ставкам для закупки оборонного оборудования: от боеприпасов и ракет до систем искусственного интеллекта. В перечень также входят артиллерийские системы с высокоточными возможностями, системы противовоздушной обороны, дроны различных классов и т.д.

Программа предусматривает 10-летний льготный период погашения кредита и возможность заключения двусторонних соглашений с третьими странами для расширения круга участников.

Украина не может получать прямые кредиты по программе, но может участвовать в совместных закупках, а украинские предприятия будут приравнены к европейским оборонным подрядчикам. Допускаются закупки "с Украиной, в Украине и для Украины".