Япония выделила Украине первый транш по механизму G7, Канада – последний

Фото: Министерство финансов Украины

Украина в ближайшее время получит $690,8 млн в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine стран Большой семерки (то есть из доходов от замороженных активов России), сообщило в пятницу Министерство финансов.

Деньги в виде гранта привлекаются через Всемирный банк.

"Средства являются частью механизма ERA стран G7 объемом $50 млрд. Это – последний транш от Канады в рамках инструмента и первый от Японии", – сообщило министерство.

Вклад от правительства Японии составит $544 млн, от Канады – $146 млн. Еще $0,8 млн – это деньги Целевого фонда многих доноров проекта PEACE in Ukraine.

Подписантом грантового соглашения от Украины выступил министр финансов Сергей Марченко, от Всемирного банка – региональный директор по делам стран Восточной Европы Боб Сом. Также в церемонии подписания приняли участие посол Японии Масаши Накагоме и заместитель главы миссии посольства Канады Кристиан Руа.