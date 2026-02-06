Япония выделила Украине первый транш по механизму G7, Канада – последний
Украина в ближайшее время получит $690,8 млн в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine стран Большой семерки (то есть из доходов от замороженных активов России), сообщило в пятницу Министерство финансов.
Деньги в виде гранта привлекаются через Всемирный банк.
"Средства являются частью механизма ERA стран G7 объемом $50 млрд. Это – последний транш от Канады в рамках инструмента и первый от Японии", – сообщило министерство.
Вклад от правительства Японии составит $544 млн, от Канады – $146 млн. Еще $0,8 млн – это деньги Целевого фонда многих доноров проекта PEACE in Ukraine.
Подписантом грантового соглашения от Украины выступил министр финансов Сергей Марченко, от Всемирного банка – региональный директор по делам стран Восточной Европы Боб Сом. Также в церемонии подписания приняли участие посол Японии Масаши Накагоме и заместитель главы миссии посольства Канады Кристиан Руа.
- В 2024 году страны G7 согласились использовать проценты от замороженных инвестиций в качестве займа для Украины. Заем обеспечивается доходами от замороженных российских активов и для Украины является бесплатным.
- Евросоюз пообещал 18,1 млрд евро, США – $20 млрд (деньги были выделены заранее перед приходом к власти Дональда Трампа), Канада – 5 млрд канадских долларов ($3,6 млрд), Британия – 2,26 млрд фунтов стерлингов ($3 млрд), Япония – 471,9 млрд иен ($3 млрд).
