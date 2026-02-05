Несмотря на официальные заявления о стабильности, российские банки в 2025 году продемонстрировали резкое падение прибыли

Фото: Depositphotos

Российская банковская система теряет признаки устойчивости: чистая прибыль сократилась на 8%, а доля дефолтных кредитов превысила 11%. Даже связанные с Кремлем аналитики фактически признали начало кризиса, который регулятор маскирует административными методами. Об этом сообщает СРУ.

Банковский сектор России в 2025 году зафиксировал чистую прибыль в $45 миллиардов. Рентабельность капитала упала до 18%, что явилось следствием резкого роста отчислений в резервы и удорожания привлечения средств через жесткую монетарную политику.

Доля проблемных кредитов выросла до 11%, а по необеспеченным займам достигла 12%.

"Такие уровни дефолтов несовместимы с официальными заявлениями о стабильности и говорят о системном характере проблем, которые больше нельзя объяснить отдельными сегментами или временными шоками", – отметили в ведомстве.

В оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования структуры, приближенной к Кремлю, говорится, что текущая видимая стабильность держится не на фундаментальном оздоровлении, а на доминировании государственных банков, массовых реструктуризациях проблемных активов и регуляторных послаблениях.

Центральный банк России практически перешел в режим ручного управления рисками, позволяя банкам скрывать проблемные кредиты под видом реструктуризаций. В таких условиях официальная статистика лишь маскирует реальный масштаб потерь.