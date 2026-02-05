Банківський сектор Росії входить у фазу системної кризи – розвідка
Фото: Depositphotos

Російська банківська система втрачає ознаки стійкості: чистий прибуток скоротився на 8%, а частка дефолтних кредитів перевищила 11%. Навіть пов’язані з Кремлем аналітики фактично визнали початок кризи, яку регулятор маскує адміністративними методами. Про це повідомляє СЗРУ.

Банківський сектор Росії у 2025 році зафіксував чистий прибуток у $45 мільярдів. Рентабельність капіталу впала до 18%, що стало наслідком різкого зростання відрахувань у резерви та подорожчання залучення коштів через жорстку монетарну політику.

Частка проблемних кредитів зросла до 11%, а за незабезпеченими позиками сягнула 12%.

"Такі рівні дефолтів є несумісними з офіційними заявами про стабільність і говорять про системний характер проблем, які більше не можна пояснити окремими сегментами чи тимчасовими шоками", – зазначили у відомстві.

В оцінці Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, структури, наближеної до Кремля йдеться, що поточна видима стабільність тримається не на фундаментальному оздоровленні, а на домінуванні державних банків, масових реструктуризаціях проблемних активів і регуляторних послабленнях.

Центральний банк Росії фактично перейшов до режиму ручного управління ризиками, дозволяючи банкам приховувати проблемні кредити під виглядом реструктуризацій. За таких умов офіційна статистика лише маскує реальний масштаб втрат.

банкибанківський секторСлужба зовнішньої розвідки України