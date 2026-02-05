Попри офіційні заяви про стабільність, російські банки у 2025 році продемонстрували різке падіння прибутків

Російська банківська система втрачає ознаки стійкості: чистий прибуток скоротився на 8%, а частка дефолтних кредитів перевищила 11%. Навіть пов’язані з Кремлем аналітики фактично визнали початок кризи, яку регулятор маскує адміністративними методами. Про це повідомляє СЗРУ.

Банківський сектор Росії у 2025 році зафіксував чистий прибуток у $45 мільярдів. Рентабельність капіталу впала до 18%, що стало наслідком різкого зростання відрахувань у резерви та подорожчання залучення коштів через жорстку монетарну політику.

Частка проблемних кредитів зросла до 11%, а за незабезпеченими позиками сягнула 12%.

"Такі рівні дефолтів є несумісними з офіційними заявами про стабільність і говорять про системний характер проблем, які більше не можна пояснити окремими сегментами чи тимчасовими шоками", – зазначили у відомстві.

В оцінці Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, структури, наближеної до Кремля йдеться, що поточна видима стабільність тримається не на фундаментальному оздоровленні, а на домінуванні державних банків, масових реструктуризаціях проблемних активів і регуляторних послабленнях.

Центральний банк Росії фактично перейшов до режиму ручного управління ризиками, дозволяючи банкам приховувати проблемні кредити під виглядом реструктуризацій. За таких умов офіційна статистика лише маскує реальний масштаб втрат.