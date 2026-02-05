WaPo: фінансисти попередили Путіна, що економічна криза може настати вже влітку

Росія стає дедалі вразливішою до економічного тиску, але на позицію Кремля це поки що не вплинуло

Фото: EPA

Російські фінансисти попередили Кремль, що вже влітку в Росії може настати економічна криза через санкції та продовження війни, повідомила газета Washington Post.

"Навіть без додаткових ризиків для нафтового експорту російські фінансові чиновники з дедалі більшою терміновістю звертаються з листами до президента Володимира Путіна, попереджаючи про можливу кризу вже до кінця літа, розповів співрозмовник, який підтримує контакт із цими посадовцями й говорив на умовах анонімності з огляду на чутливість теми. Вони застерігають, що падіння доходів без нового підвищення податків означатиме подальше зростання бюджетного дефіциту, тоді як на російську банківську систему посилюється тиск через високі процентні ставки та масове корпоративне запозичення для фінансування війни", – йдеться в публікації.

Один із московських топменеджерів сказав, що криза може вибухнути вже "за три-чотири місяці".

За його словами, реальна інфляція значно перевищує офіційно задекларовані 6%, а ознаками напруження в економіці він назвав рекордну з часів пандемії кількість закриттів ресторанів у Москві та вимушені скорочення тисяч працівників через зростання витрат.

Колишній віцепрезидент Bank of America Merrill Lynch, нині дослідник Гарвардського університету Крейґ Кеннеді вважає, що Росія стає дедалі вразливішою до економічного тиску. За його словами, нафтові доходи падають, кредитування перегріте, і в Москві усвідомлюють, що у 2026 році ситуація, ймовірно, лише погіршиться.

Washington Post наголошує, що загроза близької кризи поки що не вплинула на позицію Путіна та його максималістські вимоги у війні.