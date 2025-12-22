"Авто на холостому ходу з перегрітим двигуном". Стан Росії гірший, ніж здається – WaPo

У 2026 році у разі продовження війни в Росії можлива економічна криза. Це визнають навіть самі росіяни

Фото: EPA / SERGEI ILNITSKY

Реальний економічний стан Росії значно гірший, ніж хоче показати Кремль. Країна вичерпала внутрішні фінансові резерви, а санкції починають бити по найуразливіших місцях: бюджету, банках і доходах населення, йдеться в статті The Washington Post.

"Банківська криза можлива. Криза неплатежів можлива. Я не хочу думати про продовження війни чи ескалації", – сказав газеті російський чиновник на умовах анонімності.

Російській економіці раніше "сприяла низка позитивних чинників, таких як високі світові ціни на сировину та бум, зумовлений зростанням державних витрат. Але більшість із цих чинників зникли, і тому Росія зараз є в найгіршій ситуації з початку війни", – вважає економіст Німецького інституту міжнародних і безпекових справ Янiс Клюґе.

Економіка "застигла, і в основі своїй вона, на мій погляд, є нежиттєздатною", цитує The Washington Post колишнього радника Центрального банку РФ. "Найближча аналогія – це автомобіль, що працює на холостому ходу з перегрітим двигуном. Машина не рухається ні вперед, ні назад, але що довше вона стоїть, то більше пошкоджень накопичується під капотом", – сказав він.

Західні санкції змушують Росію продавати нафту зі значними знижками, що різко скорочує валютні надходження та посилює дефіцит бюджету. За оцінками Reuters, доходи від нафти й газу в грудні можуть впасти майже на 50% у річному вимірі, тоді як військові видатки досягли рекордних рівнів.

Додатковим ризиком стає стан банківської системи. Масове кредитування оборонного сектору, яке відбувалося в перші роки повномасштабної війни, створило великий обсяг непрозорих і слабко регульованих боргів.

У Російському союзі промисловців і підприємців уже відкрито заявляють про переддефолтний стан багатьох компаній.

Ознаки погіршення ситуації дедалі більше відчуває населення. У Росії падає споживання, зростає кількість затримок із виплатою зарплат і скарг працівників, а в окремих регіонах підприємства скорочують виробництво або зупиняють роботу.

Але, зазначає The Washington Post, у російській еліті не очікують, що економічні труднощі найближчим часом призведуть до масштабного соціального невдоволення чи якось вплинуть на розрахунки Путіна.

"Зростання економічних проблем не призведе до соціальних чи політичних потрясінь. Але наступний рік стане першим по-справжньому важким", – сказав російський науковець, близький до дипломатичного корпусу.