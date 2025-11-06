Французькі аналітики: Росія стає схожою на Іран, економіка входить у фазу стагфляції

Фото: EPA / EVGENIA NOVOZHENINA

Російська економіка втрачає динаміку й переходить у фазу стагфляції, дедалі більше нагадуючи іранську модель – із тривалою стагнацією, низькою модернізацією та залежністю від Китаю. Про це йдеться у звіті Французького інституту міжнародних відносин (Ifri), підготовленому під наглядом дев’яти європейських аналітичних центрів.

Ifri зазначає, що, попри безпрецедентні санкції, у 2022–2024 роках макроекономічна ситуація Росії виглядала стабільною. Падіння торгівлі з Європою компенсувалося розширенням зв’язків із Китаєм, а економіку підтримували високі ціни на сировину, можливості обходу санкцій і контрольовані бюджетні витрати.

Проте з кінця 2024 року економічне зростання почало сповільнюватися. Інфляція зросла, дефіцит бюджету сягнув 2,6% ВВП, а ліквідна частина Фонду національного добробуту скоротилася до $31,5 млрд у червні 2025-го.

"Довгостроковий прогноз для Росії є невтішними. Її потенціал модернізації обмежений, а економіка, як очікується, значно сповільниться, стаючи дедалі більш залежною від Китаю. Важливо, що газовий сектор Росії не відновиться після втрати європейського ринку, що призведе до втрати експортних доходів Газпрому на суму близько 160 млрд євро у період 2025-2030 років", – йдеться у звіті.

Євросоюз натомість успішно пережив енергетичний розрив з Росією. За оцінками Ifri, імпортні витрати на викопне паливо скоротилися вдвічі від рівня 2022 року, коли Росія створила енергетичну кризу в Європі.

При цьому Ifri наголошує, що здатність Росії продовжувати агресію проти України "аж ніяк не вичерпана".