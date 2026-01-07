Розбір
Гроші за відео та сториз. Як працює монетизація Facebook та скільки можна заробити
Анастасія Іщенко
Редакторка розділу "Фінанси" LIGA.net
Facebook почав платити українцям не лише за відео. Тепер гроші можна отримувати й за тексти, фото та сториз. Але разом із новими можливостями прийшли й ризики: неправильні налаштування можуть залишити без виплат або взагалі відключити монетизацію.
Хто і за що реально отримує гроші від Meta, чому одні автори бачать дохід уже за кілька тижнів, а інші чекають місяцями, та які помилки можуть коштувати всієї монетизації – розбираємося, як працює оновлена програма Facebook для українських користувачів.
