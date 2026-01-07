Facebook почав платити українцям не лише за відео. Тепер гроші можна отримувати й за тексти, фото та сториз. Але разом із новими можливостями прийшли й ризики: неправильні налаштування можуть залишити без виплат або взагалі відключити монетизацію.

Хто і за що реально отримує гроші від Meta, чому одні автори бачать дохід уже за кілька тижнів, а інші чекають місяцями, та які помилки можуть коштувати всієї монетизації – розбираємося, як працює оновлена програма Facebook для українських користувачів.