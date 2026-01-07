Facebook начал платить украинцам не только за видео. Теперь деньги можно получать и за тексты, фотографии и сторис. Но вместе с новыми возможностями появились и риски: неправильные настройки могут привести к отсутствию выплат или даже к отключению монетизации.

Кто и за что реально получает деньги от Meta, почему одни авторы видят доход уже через несколько недель, а другие ждут месяцами, и какие ошибки могут стоить всей монетизации – разбираемся, как работает обновленная программа Facebook для украинских пользователей.