Трамп номинировал Кевина Уорша на должность главы Федрезерва

Кевин Уорш (Фото: EPA / WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп номинировал Кевина Уорша на должность председателя Федеральной резервной системы. Об этом американский президент сообщил в пятницу в социальной сети Truth Social.

"Я знаю Кевина уже давно и не сомневаюсь, что он войдет в историю как один из выдающихся глав Федерального резерва – возможно, как лучший", – написал Трамп.

Уорш является приглашенным почетным научным сотрудником по экономике в Гуверовском институте и преподавателем Стэнфордской высшей школы бизнеса. Также работает партнером инвестора Стэнли Дракенмиллера в Duquesne Family Office LLC.

Если кандидатуру Уорша утвердит Сенат США, он станет преемником Джерома Пауэлла в мае 2026 года.

Кевин Уорш уже входил в совет ФРС во времена Джорджа Буша і Барака Обамы в 2006-2011 годах. При этом он попал в совет в возрасте 35 лет, став на тот момент самым молодым членом руководства регулятора.

В ноябре Bloomberg писало, что главным претендентом на должность главы Федрезерва был советник Трампа Кевин Хассетт, но позже Трамп сказал, что хотел бы оставить Хассетта на его нынешнем посту.