Трамп номинировал Кевина Уорша на должность главы Федрезерва
Президент США Дональд Трамп номинировал Кевина Уорша на должность председателя Федеральной резервной системы. Об этом американский президент сообщил в пятницу в социальной сети Truth Social.
"Я знаю Кевина уже давно и не сомневаюсь, что он войдет в историю как один из выдающихся глав Федерального резерва – возможно, как лучший", – написал Трамп.
Уорш является приглашенным почетным научным сотрудником по экономике в Гуверовском институте и преподавателем Стэнфордской высшей школы бизнеса. Также работает партнером инвестора Стэнли Дракенмиллера в Duquesne Family Office LLC.
Если кандидатуру Уорша утвердит Сенат США, он станет преемником Джерома Пауэлла в мае 2026 года.
Кевин Уорш уже входил в совет ФРС во времена Джорджа Буша і Барака Обамы в 2006-2011 годах. При этом он попал в совет в возрасте 35 лет, став на тот момент самым молодым членом руководства регулятора.
В ноябре Bloomberg писало, что главным претендентом на должность главы Федрезерва был советник Трампа Кевин Хассетт, но позже Трамп сказал, что хотел бы оставить Хассетта на его нынешнем посту.
- Трамп назначил нынешнего председателя ФРС Джерома Пауэлла во время своего первого президентского срока. Его полномочия на этом посту истекают в мае 2026 года, при этом в состав совета директоров он может входить до января 2028-го.
- Должность председателя Федеральной резервной системы является чрезвычайно важной в США и имеет большое влияние на экономику страны. Решения и высказывания председателя ФРС внимательно отслеживаются рынками, поскольку они задают направление монетарной политики, влияя на ставки по кредитам, ипотекам, депозитам и в целом на экономическую активность.
- Председатель ФРС назначается президентом США и подтверждается Сенатом на срок четыре года, он имеет защиту от политического влияния – его нельзя отстранить без серьезных оснований.
Комментарии (0)