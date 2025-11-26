Советник Трампа стал главным претендентом на должность главы Федрезерва

Кевин Хассетт (Фото: EPA / YURI GRIPAS)

Экономический советник президента США Дональда Трампа Кевин Хассетт стал главным претендентом на должность следующего председателя Федеральной резервной системы – американского центрального банка. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

Хассетт в интервью Fox News уже сказал, что ответит "да", если его предложат на должность главы ФРС.

В отличие от действующего директора Джерома Пауэлла, Хассетт придерживается взглядов Дональда Трампа на экономику, в частности по поводу необходимости дальнейшего снижения процентных ставок. 20 ноября он сказал Fox News, что "сейчас бы снижал ставки", если бы был председателем ФРС.

Министр финансов Скотт Бессент, который возглавляет процесс отбора следующего председателя ФРС, сообщил CNBC во вторник, что Трамп сделать свой выбор до Рождества.

В коротком списке кандидатов, кроме Хассетта, остаются двое действующих членов совета управляющих ФРС – Мишель Боуман и Кристофер Уоллер, а также Кевин Уорш, который входил в совет ФРС во времена администрации президента США Джорджа Буша, и инвестиционный директор BlackRock Рик Ридер.

Должность председателя Федеральной резервной системы является чрезвычайно важной в США и имеет большое влияние на экономику страны. Решения и высказывания председателя ФРС внимательно отслеживаются рынками, поскольку они задают направление монетарной политики, влияя на ставки по кредитам, ипотекам, депозитам и в целом на экономическую активность. Председатель ФРС назначается президентом США и подтверждается Сенатом на срок четыре года, он имеет защиту от политического влияния – его нельзя отстранить без серьезных оснований.