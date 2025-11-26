Советник Трампа стал главным претендентом на должность главы Федрезерва
Экономический советник президента США Дональда Трампа Кевин Хассетт стал главным претендентом на должность следующего председателя Федеральной резервной системы – американского центрального банка. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.
Хассетт в интервью Fox News уже сказал, что ответит "да", если его предложат на должность главы ФРС.
В отличие от действующего директора Джерома Пауэлла, Хассетт придерживается взглядов Дональда Трампа на экономику, в частности по поводу необходимости дальнейшего снижения процентных ставок. 20 ноября он сказал Fox News, что "сейчас бы снижал ставки", если бы был председателем ФРС.
Министр финансов Скотт Бессент, который возглавляет процесс отбора следующего председателя ФРС, сообщил CNBC во вторник, что Трамп сделать свой выбор до Рождества.
В коротком списке кандидатов, кроме Хассетта, остаются двое действующих членов совета управляющих ФРС – Мишель Боуман и Кристофер Уоллер, а также Кевин Уорш, который входил в совет ФРС во времена администрации президента США Джорджа Буша, и инвестиционный директор BlackRock Рик Ридер.
- Срок полномочий действующего председателя ФРС Джерома Пауэлла истекает в мае 2026 года.
- Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал и публично оскорблял Пауэлла из-за медленных темпов снижения процентных ставок, но в конце концов пообещал его не увольнять, а дождаться, пока у него истечет срок полномочий.
