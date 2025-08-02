"Говорят, это взбудоражит рынок". Трамп заявил, что не будет увольнять главу Федрезерва

Президент США решил дождаться, пока у Джерома Пауэлла выйдет срок полномочий. Это произойдет уже в мае

Джером Пауэлл (Фото: EPA / WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет увольнять главу Федерального резерва Джерома Пауэлла, а дождется, пока у него истечет срок полномочий. Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax.

Трамп регулярно резко критикует и оскорбляет Пауэлла, требуя снижения ставок. Федрезерв удерживает процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25–4,5% годовых с декабря 2024 года.

В прошлую среду ФРС снова не стала менять ставку.

"Я бы уволил его немедленно, но говорят, что это взбудоражит рынок, а у него осталось семь-восемь месяцев, так что я назначу кого-то другого", – сказал Трамп о Пауэлле, чей срок истекает в мае 2026 года.

Трамп также раскритиковал Пауэлла за реновацию штаб-квартиры ФРС стоимостью $2,5 млрд, которая, по его утверждению, превысила бюджет на сотни миллионов долларов.

"Это почти как строительство дворца для себя, но он там долго не пробудет. Это хорошая новость. Он никогда не сможет им воспользоваться", – сказал Трамп.