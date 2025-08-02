"Говорят, это взбудоражит рынок". Трамп заявил, что не будет увольнять главу Федрезерва
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет увольнять главу Федерального резерва Джерома Пауэлла, а дождется, пока у него истечет срок полномочий. Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax.
Трамп регулярно резко критикует и оскорбляет Пауэлла, требуя снижения ставок. Федрезерв удерживает процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25–4,5% годовых с декабря 2024 года.
В прошлую среду ФРС снова не стала менять ставку.
"Я бы уволил его немедленно, но говорят, что это взбудоражит рынок, а у него осталось семь-восемь месяцев, так что я назначу кого-то другого", – сказал Трамп о Пауэлле, чей срок истекает в мае 2026 года.
Трамп также раскритиковал Пауэлла за реновацию штаб-квартиры ФРС стоимостью $2,5 млрд, которая, по его утверждению, превысила бюджет на сотни миллионов долларов.
"Это почти как строительство дворца для себя, но он там долго не пробудет. Это хорошая новость. Он никогда не сможет им воспользоваться", – сказал Трамп.
- Независимость ФРС – одного из основных центробанков мира – имеет ключевое значение для доверия инвесторов. Увольнение председателя ФРС будет означать, что будущие решения могут приниматься не на основе экономических данных, а путем политического влияния.
- Если независимость ФРС будет подорвана, это может снизить авторитет доллара как мировой резервной валюты.
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