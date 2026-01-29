Нацбанк впервые за 10 месяцев изменил учетную ставку: с 30 января – 15%

Фото: НБУ

Правление Национального банка решило начать цикл смягчения процентной политики, снизив учетную ставку на 0,5 процентных пункта. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Решение объяснили устойчивым снижением инфляционного давления и уменьшением рисков, связанных с внешним финансированием.

"Снижение учетной ставки с 30 января 2026 года с 15,5% до 15% согласуется с приведением инфляции к цели 5% на горизонте политики и одновременно поддержит экономику", – заявили в Нацбанке.

Так, по обновленному макроэкономическому прогнозу, инфляция будет умеренной в 2026 году (7,5%) и в дальнейшем будет находиться близко к цели 5% с ее достижением в середине 2028 года.

Регулятор считает, что "ожидаемых объемов внешней помощи будет хватать для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и сохранения международных резервов на достаточном уровне для поддержания устойчивости валютного рынка".

В Нацбанке напомнили, что в конце 2025 года Совет ЕС решил предоставить Украине 90 млрд евро финансовой помощи в 2026-2027 годах. Поддержка Украины будет сохраняться и в рамках действующего механизма ERA Loans. Продолжается также согласование новой программы с МВФ объемом $8,1 млрд.

"Снижение учетной ставки будет способствовать дальнейшей адаптации экономики к вызовам войны, в частности поддержит динамику кредитования, растущую на протяжении последних лет темпами более 30% г/г.

В то же время монетарные условия будут достаточно жесткими для сохранения устойчивости валютного рынка и снижения инфляции до цели 5% на горизонте политики", – говорится в заявлении НБУ.