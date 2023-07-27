Нацбанк снизил учетную ставку до 22% из-за замедления инфляции и необходимости экономии государственных средств. К чему это приведет?

Национальный банк (НБУ) на своем заседании 27 июля принял решение о снижении учетной ставки сразу на 3 процентных пункта – до 22%.

Учетная ставка – это ключевой показатель стоимости денег в стране, от которого зависят процентные ставки для кредитов и депозитов.

Первая ее смена с начала войны – своеобразная сенсация для финансового сектора. Учетная ставка оставалась неизменной на уровне 25% годовых со 2 июня 2022 года.

Начало цикла снижения учетной ставки, по словам главы НБУ Андрея Пышного, делает возможным стремительное замедление инфляции и устойчивую ситуацию на валютном рынке.

"Учитывая улучшение инфляционных ожиданий и прогноза дальнейшего замедления инфляции, текущее и прогнозируемое снижение ставки согласуется с сохранением привлекательности гривневых сбережений", – сказал он.

Отметим, что целью "решительного шага" НБУ поднять учетную ставку с 10% до 25% год назад озвучивалась защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке. И как результат – усиление возможности НБУ обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время войны.

Ожидания НБУ, что Правительство и банки отреагируют на изменение учетной ставки повышением ставок по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и депозитам, начали проявлять себя уже в первый месяц.

Сразу после повышения учетной ставки 7 июня 2022 года Кабмином было принято Постановление №659, которое отменяло фиксированную ставку по военным ОВГЗ на уровне 11%. В то же время устанавливала плавающую ставку, приближенную к учетной.

Средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения по сравнению с маем в июне 2022 года выросли на 0,9 процентных пункта и составили 6,6% годовых.

Более существенным выглядел рост процентных ставок по гривневым депозитам для предприятий. По результатам июня 2022 г. они выросли с 4,5% до 7,3% годовых.

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В июне 2022 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 21,5% с 18% в мае. В месячном исчислении цены выросли на 3,1%. Потому привлекательными ставки по депозитам и ценным бумагам все равно не были.

В настоящее время средняя стоимость 12-месячных депозитов физических лиц в гривне составляет 13,9% годовых, трехмесячных – 12,4% годовых. Процентные ставки по гривневым депозитам для предприятий составляют 13,2% годовых.

Сам НБУ отчитывается о росте объемов срочных вкладов в гривне. В частности, за последний квартал 2023 года рост срочных средств населения в гривне ускорился – до 9,6%.

Для регулятора важно было добиться от банков хотя бы частичного перевода имеющихся на счетах украинцев средств "по требованию" в разряд "срочные депозиты". Иначе в случае форс-мажора система столкнулась бы с резким оттоком средств.

Для этого НБУ повысил с начала 2023 года нормативы обязательного резервирования банками по средствам по требованию и средствам на текущих счетах на 5%.

В целом сумма банковских вкладов украинцев, согласно данным НБУ, превышает 1 трлн грн.

Уровень годовой инфляции, являющийся важным фактором для определения уровня учетной ставки НБУ, согласно данным Госстата, сейчас 12,8%. В мае 2023 года, когда был предварительный пересмотр ставки, он составил 15,3%.

В общем, потребительская инфляция в годовом исчислении с более чем 26% в начале года замедлилась до 12,8% в июне, что превзошло ожидания НБУ. В апреле 2023 года НБУ улучшил прогноз инфляции на этот год с 18,7 до 14,8%. По итогам второго квартала полугодия регулятор ожидал ее понижения до 14,5%. Тогда именно это позволило говорить о снижении учетной ставки уже в 2023 году.

В настоящее время, учитывая благоприятную динамику первого полугодия, НБУ существенно улучшил прогноз инфляции на этот год – с 14,8% до 10,6%.

НБУ ожидает, что инфляция в 2024 году снизится до 8,5%, а в 2025 году – до 6%.

В то же время, как отмечает Андрей Пышный, ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается более длительный срок, а также непредсказуемый характер и интенсивность полномасштабной войны.

Несмотря на это, глава НБУ сообщил, что учетная ставка будет снижаться и в дальнейшем при сохранении устойчивости валютного рынка и замедлении инфляции на прогнозном горизонте.

"НБУ будет учитывать необходимость поддержания высокой привлекательности гривневых активов на этапе смягчения валютных ограничений и перехода к более гибкому курсообразованию", – сказал он.

Главной предпосылкой этого называют поддержание достаточной привлекательности гривневых активов, что обеспечивало бы защиту сбережений в национальной валюте от инфляционного обесценения.

"Сохранение высокого уровня доверия к гривне крайне важно на этапе смягчения валютных ограничений и перехода к более гибкому курсообразованию", – акцентировал Пышный.

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С точки зрения НБУ, с одной стороны, учитывая улучшение инфляционных ожиданий и прогноза дальнейшего замедления инфляции, текущее и прогнозируемое снижение ставок по операциям НБУ позволит сохранить привлекательность гривневых сбережений. Это важный элемент обеспечения курсовой устойчивости и смягчения валютных ограничений и перехода к большей гибкости обменного курса. С другой – снижение ставок НБУ поддержит восстановление экономики в условиях сохранения макрофинансовой стабильности.

Также Правление НБУ снизило ставку по депозитным сертификатам овернайт на 2 п.п. до 18%, а по кредитам рефинансирования на 3 п.п. до 24%. Ставка по трехмесячным депозитным сертификатам и дальше будет равна учетной ставке.

Ставка в 25% несла за собой очень высокие расходы по депозитным сертификатам. Избыточную ликвидность банков по ставке 23% годовых из-за депозитных сертификатов НБУ начал вознаграждать с 3 июня 2022 года. До конца 2022 года, по подсчетам аналитиков, процентные расходы НБУ составили более 37 млрд грн. Очевидно, в этом году они значительно выше.

"Если рассматривать снижение ставки как фактор поддержки банков, чтобы они могли выдавать кредиты и снова зарабатывать, – вряд ли это поможет. Платежеспособность населения и бизнеса пока расти не может из-за продолжающейся войны. Высокий уровень задолженности за прошлые годы также никуда не денется. Пока война не закончится, шаги финансового регулятора могут быть лишь формальностью. Фактического эффекта и стимулирования рынка не произойдет", – отмечает LIGA.net, аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак.

Согласно данным НБУ, в I квартале 2023 года доля неработающих кредитов выросла на 0,7 процентного пункта до 38,8%. Объем чистых гривневых кредитов субъектам ведения хозяйства снизился на 4,8%. Снижение чистых гривневых кредитов физическим лицам замедлилось до 1,9%.

Эффектом от понижения учетной ставки НБУ, очевидно, станет понижение ставок доходности ОВГЗ. Бюджетные расходы на уплату процентов станут меньше.

Очередной пересмотр учетной ставки НБУ состоится 14 сентября 2023 года. Однако дальнейшего резкого понижения ставки регулятор не обещает.

"Это будет происходить постепенно, чтобы не помешать тенденции к устойчивому снижению инфляции и устойчивости валютного рынка", – отмечают в НБУ.