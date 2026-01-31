Самая дорогая частная компания мира заработала $8 млрд за год

Более половины дохода SpaceX Илона Маска в 2025 году принесла спутниковая интернет-система Starlink

Генеральный директор SpaceX и xAI Илон Маск на панельной дискуссии Экономического форума в Давосе, Швейцария, 22 января 2026 года (фото - EPA/GIAN EHRENZELLER)

Компания SpaceX в 2025 году получила около $8 млрд прибыли (EBIT) при выручке от $15 млрд до $16 млрд, со ссылкой на источники пишет Reuters. Эта цифра дает представление о финансах космической компании Илона Маска перед ее выходом на биржу, который планируется в этом году.

EBIT – это прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и износа, ключевой показатель операционной эффективности. Основным источником дохода SpaceX, по данным источников агентства, является спутниковая интернет-система Starlink: на нее приходится от 50% до 80% от общей выручки.

Читайте также Конец эпохи SpaceX. Какие компании могут отобрать космический бизнес Маска

Последние финансовые результаты SpaceX, о которых ранее не сообщалось, заставили некоторые банки предположить, что компания в ходе IPO может привлечь более $50 млрд при оценке, превышающей $1,5 трлн.

Ранее на этой неделе стало известно, что SpaceX ведет переговоры о слиянии с xAI – компанией Маска, занимающейся разработкой искусственного интеллекта.

Компания, занимающаяся разработкой спутников и ракет, планирует провести крупнейшее в мире IPO незадолго до 55-летия Маска 28 июня.

В декабре 2025-го западные издания сообщали, что SpaceX выкупит акции в рамках сделки, оценивающей ее примерно в $800 млрд. Это почти вдвое превышает предыдущую внутреннюю рыночную цену, установленную в июле. До этого – с начала октября – самой дорогой частной компанией мира считалась OpenAI с отметкой в ​​$500 млрд.

В том же месяце Маск стал первым человеком, чье состояние достигло $600 млрд.